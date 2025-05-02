Πρίγκιπας Χάρι: «Ο βασιλιάς δεν μου μιλάει - Θα ήθελα να συμφιλιωθώ με τη βασιλική οικογένεια» - Τι απαντά το Μπάκιγχαμ

Ο Δούκας του Σάσσεξ δήλωσε ότι θέλει επανένωση με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, σε μια συναισθηματική συνέντευξη στο BBC, στην οποία δήλωσε ότι είναι «συντετριμμένος» που έχασε τη νομική υπόθεση σχετικά με την ασφάλειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προς το παρόν ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι δεν έχει επαφές με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, σε συνέντευξή του στο BBC News στην Καλιφόρνια. «Δεν μου μιλάει εξαιτίας αυτού του ζητήματος ασφαλείας», είπε ο Χάρι, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει πόσο καιρό έχει να ζήσει ο μονάρχης, ο οποίος πάσχει από καρκίνο.

Σημειώνεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε στο BBC στον απόηχο της απόρριψης της έφεσης σχετικά με τα επίπεδα ασφάλειας που δικαιούται ο ίδιος και η οικογένειά του κατά την παραμονή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Υπήρξαν τόσες πολλές διαφωνίες μεταξύ εμού και ορισμένων μελών της οικογένειάς μου», είπε, αλλά τώρα τα έχει συγχωρέσει όλα.

Ο πρίγκιπας ήθελε να ανατρέψει τις αλλαγές στην ασφάλειά του, οι οποίες εισήχθησαν αφού αποσύρθηκε από τα βασιλικά καθήκοντά του και μετακόμισε στις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς αν ζήτησε από τον πατέρα του, τον βασιλιά, να παρέμβει στη διαμάχη για την ασφάλεια, ο πρίγκιπας Χάρι είπε: «Του ζήτησα να απομακρυνθεί από τη μέση και να αφήσει τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους».

Ο πρίγκιπας δήλωσε ότι η μεταχείρισή του κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης για την ασφάλειά του «αποκάλυψε τους χειρότερους φόβους μου».

Η ήττα του στο δικαστήριο και η προοπτική να παραμείνουν αμετάβλητες οι ρυθμίσεις ασφαλείας του σημαίνουν ότι δεν θα ήθελε να φέρει την οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο BBC. «Δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνα τη γυναίκα και τα παιδιά μου πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτό το σημείο», είπε.

Ένα ειδικό σώμα αποφάσισε τον Φεβρουάριο του 2020 ότι ο Χάρι δεν θα μπορεί να λαμβάνει αυτομάτως προσωπική αστυνομική προστασία όταν θα είναι στη Βρετανία, μια απόφαση που το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε πέρυσι πως είναι νόμιμη. Σήμερα, την απόφαση αυτή επικύρωσαν τρεις δικαστές του Εφετείου, λέγοντας πως αν και κατανοούν ότι ο Χάρι αισθάνεται θιγμένος, αυτό δεν ισοδυναμεί με ένα νομικό σφάλμα. «Προφανώς είμαι πολύ απογοητευμένος από την απόφαση», δήλωσε στη συνέντευξή του στο BBC ο Χάρι, ο οποίος ζει τώρα στην Καλιφόρνια μαζί με τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους. «Πιστεύαμε πως θα ήταν υπέρ μας, όμως αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει τρόπος να το κερδίσεις αυτό μέσω των δικαστηρίων». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Το καθεστώς μου δεν έχει αλλάξει, δεν μπορεί να αλλάξει. Εγώ είμαι αυτός που είμαι… δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό».

Επιπλέον, ο Χάρι ανέφερε πως ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ή η υπουργός Εσωτερικών θα πρέπει να παρέμβουν για την αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας του.

«Θα ζητούσα από τον πρωθυπουργό να παρέμβει. Θα ζητούσα από την Ιβέτ Κούπερ, την υπουργό Εσωτερικών, να το εξετάσει αυτό πολύ, πολύ προσεκτικά», δήλωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ΒΒC.

Το Μπάκιγχαμ απαντά λακωνικά στον πρίγκιπα Χάρι ότι τα δικαστήρια έχουν "εξετάσει κατ' επανάληψη" το θέμα της ασφάλειάς του

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, σε ένα πρώτο σχόλιο για τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρίγκιπας Χάρι στο BBC μετά τη δικαστική ήττα του, δεν έκαναν καμία αναφορά στις δηλώσεις του σχετικά με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, ή τη συμφιλίωση της οικογένειας.

Ένας εκπρόσωπος του παλατιού είπε μόνο ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με το θέμα της αστυνομικής προστασίας του «έχουν εξεταστεί κατ’ επανάληψη και σχολαστικά από τα δικαστήρια και κάθε φορά καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα».

