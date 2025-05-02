O εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, καταδίκασε την επίθεση ανοικτά των ακτών της Μάλτας σε πλοίο ακτιβιστών με προορισμό τη Γάζα και στόχο να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Ο Τούρκος εκπρόσωπος ισχυρίζεται ότι η επίθεση σε πολιτικό πλοίο απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια στα διεθνή ύδατα και τονίζει ότι «θα αναληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να αποκαλυφθούν το συντομότερο δυνατό οι λεπτομέρειες της επίθεσης και να λογοδοτήσουν οι δράστες ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Αναλυτικά η ανάρτηση του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, έχει ως εξής: «Το πλοίο "Conscience", το οποίο ανήκει στον Συνασπισμό του Στόλου της Ελευθερίας και επιβαίνουν σε αυτό πολίτες μας, δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Μάλτας. Το πλήρωμα και οι επιβάτες του πλοίου είναι καλά στην υγεία τους. Σε συνεργασία με τις αρχές της Μάλτας διεξάγονται οι απαραίτητες εργασίες για τη μεταφορά των πολιτών μας σε ασφαλή τοποθεσία. Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την επίθεση σε πολιτικό πλοίο, η οποία απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια στα διεθνή ύδατα»

Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι το πλοίο αποτέλεσε στόχο ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. «Θα αναληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να αποκαλυφθούν το συντομότερο δυνατό οι λεπτομέρειες της επίθεσης και να λογοδοτήσουν οι δράστες ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.