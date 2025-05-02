Κύπρος: Διαδηλώσεις και γενική απεργία στα κατεχόμενα κατά του μέτρου χρήσης μαντίλας σε δημόσια λύκεια

Νέα διαδήλωση Τουρκοκυπρίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στην κατεχόμενη Λευκωσία για να διαμαρτυρηθούν κατά της πρόσφατης έγκρισης της χρήσης μαντίλας σε δημόσια λύκεια, μια μεταρρύθμιση που καταδικάζεται από τους αντιπάλους που υπερασπίζονται τις τοπικές κοσμικές παραδόσεις.

Κάλεσμα σε γενική απεργία έχουν εκδώσει περισσότερα από εκατό συνδικάτα για σήμερα απαιτώντας την κατάργηση του νέου μέτρου, ενώ έχει προγραμματιστεί συνάντηση νωρίς το βράδυ για διαδηλώσεις στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκωσίας.

Τον Μάρτιο, το λεγόμενο υπουργικό συμβούλιο της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου" ("ΤΔΒΚ") προέβη σε μεταρρύθμιση του σχολικού πειθαρχικού κώδικα ώστε να επιτρέπεται η χιτζάμπ σε λύκεια, αφήνοντας τα γυμνάσια να αποφασίσουν αν θα κάνουν το ίδιο ή όχι.

Η μαντίλα, εφόσον φοριέται, πρέπει να είναι απλή, μονόχρωμη και να ταιριάζει με τη σχολική στολή, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς.

«Εδώ, υπάρχουν εκείνοι που έχουν θρησκευτικές πεποιθήσεις και εκείνοι που δεν έχουν. Εκείνοι που πηγαίνουν σε τεμένη και εκείνοι που δεν πηγαίνουν. Αυτές είναι ατομικές επιλογές», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή.

Η μεταρρύθμιση, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, εκπαιδευτικούς και συνδικάτα, αποφασίστηκε μετά από ένα περιστατικό που κατεγράφη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μάρτιο σε σχολείο στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου απαγορεύτηκε σε μια μαθήτρια η είσοδος στο σχολείο επειδή φορούσε τη χιτζάμπ της.

Στο βίντεο, το κορίτσι, που φορά στο κεφάλι της ένα μπλε μαντήλι, στέκεται μαζί με τον πατέρα της έξω από το σχολείο, σε μια έντονη συζήτηση με κατά τα όπως φαίνεται ανθρώπους της διεύθυνσης του σχολείου, καθώς οι άλλοι μαθητές μπαίνουν στην τάξη.

Αντίπαλοι της μεταρρύθμισης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι πολιτικοποιεί το εκπαιδευτικό σύστημα και υπονομεύει τις κοσμικές αξίες.

«Η εξαίρεση για θρησκευτικά σύμβολα σε δημόσια σχολεία είναι αντίθετη με τον κοσμικό χαρακτήρα και απειλεί τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών», τόνισε ο Μπουράκ Μαβίς, επικεφαλής του σωματείου εκπαιδευτικών της "ΤΔΒΚ".

«Τα άτομα κάτω των 18 ετών δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι μια ιδεολογική και συμβολική επιλογή, όπως η μαντίλα, επιλέγεται ελεύθερα», πρόσθεσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πριν από τις διαδηλώσεις.

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι είχαν ήδη λάβει μέρος σε διαδήλωση στην κατεχόμενη Λευκωσία τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τον ηγέτη του συνδικάτου, στο οποίο συμμετέχουν ηγέτες του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), και άλλων αριστερών κομμάτων.

«Με αυτόν τον κανονισμό, είμαστε σίγουροι ότι θα πυροδοτήσουμε κοινωνική συζήτηση, ακόμη και μια αντιπαράθεση, σχετικά με την κοσμική εκπαίδευση και τις ατομικές ελευθερίες», επέκρινε στο Facebook ο Τουφάν Ερχουρμάν, ηγέτης του CTP.

Κυρίως μουσουλμάνοι, οι Τουρκοκύπριοι ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με μια εκκοσμικευμένη πρακτική του Ισλάμ.

