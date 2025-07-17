Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με μεγάλο ενθουσιασμό την Τετάρτη πως η Coca Cola συμφώνησε να χρησιμοποιεί κανονική ζάχαρη, από ζαχαροκάλαμα στα αναψυκτικά της στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η αλλαγή είναι μια «πολύ καλή κίνηση». «Θα δείτε, θα είναι απλά καλύτερη!», τόνισε σε ανάρτησή του.

Σημειώνεται πως η Coca Cola χρησιμοποιεί στα αναψυκτικά της σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη και δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα αλλάξει την αυθεντική της συνταγή ή θα δημιουργήσει νέο προϊόν με ζάχαρη μόνο για τις ΗΠΑ.

«Εκτιμούμε τον ενθουσιασμό του προέδρου Τραμπ για την εμβληματική μας εταιρεία», ανέφερε η Coca Cola σε δήλωσή της στο Axios. «Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα», σημείωσε.

Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται ενώ ο «γίγαντας» των αναψυκτικών δέχεται πιέσεις να μειώσει τη ζάχαρη και δεν είναι ξεκάθαρο πού αποσκοπεί, καθώς και ο ίδιος είναι λάτρης της Diet Coke, που προφανώς δεν περιέχει ζάχαρη.

"I have been speaking to @CocaCola about using REAL Cane Sugar in Coke in the United States, and they have agreed to do so. I’d like to thank all of those in authority at Coca-Cola. This will be a very good move by them — You’ll see. It’s just better!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/9L27oxlYUj — The White House (@WhiteHouse) July 16, 2025

Το Axios το συνδέει με τους δασμούς στις εισαγωγές αναφέροντας πως οι ΗΠΑ έχουν καλλιέργειες με ζαχαροκάλαμα στη Φλόριντα, τη Λουιζιάνα και το Τέξας.

Από την άλλη ίσως έχει σχέση με την πολιτική που ακολουθεί ο υπουργός Υγείας του, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα επικριτικός στο γεγονός πως το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη έχει επικρατήσει στην αμερικανική διατροφή.

Ο Κένεντι, ο οποίος έχει δεσμευτεί να διεξάγει πόλεμο κατά των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, έχει αποκαλέσει το γλυκαντικό ως «μια φόρμουλα που σας κάνει παχύσαρκους και διαβητικούς».

Το σιρόπι καλαμποκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη, το οποίο προέρχεται από άμυλο καλαμποκιού, προτιμάται από πολλές αμερικανικές εταιρείες επειδή είναι φθηνότερο από τη ζάχαρη.

Η Coca Cola ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το γλυκαντικό αυτό στα αναψυκτικά της στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1980, ωστόσο σε άλλες χώρες, όπως στο Μεξικό, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο.



