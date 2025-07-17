Στα οφέλη της μετανάστευσης, η οποία συνέβαλε «στην πρόοδο και την καλή υγεία της οικονομίας» της χώρας του, αλλά θα ήθελε να είναι «νόμιμη και συντεταγμένη», αναφέρθηκε χθες Τετάρτη στη Νουαξότ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Ο κ. Σάντσεθ έκανε επίσημη επίσκεψη στη χώρα της δυτικής Αφρικής, που βρέχεται από τον Ατλαντικό και έχει μετατραπεί στον τόπο αναχώρησης ανθρώπων απ’ όλη την ήπειρο που προσπαθούν να φθάσουν παράτυπα στην Ευρώπη, κάνοντας επικίνδυνα θαλάσσια ταξίδια σε αναζήτηση καλύτερου αύριο.

Μιλώντας στον Τύπο στη Νουαξότ, με παρόντα τον Μαυριτανό πρόεδρο Μοχάμεντ Ουάλαντ Σέιχ ελ Γαζουάνι, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας αναφέρθηκε στην «ανάπτυξη χωρών που είναι σήμερα προορισμοί» των μεταναστευτικών ροών, όπως «η Ισπανία», που ήταν άλλοτε χώρα από την οποία μετανάστευε κόσμος.

«Σήμερα, η πρόοδος και η καλή κατάσταση της οικονομίας της Ισπανίας οφείλουν πολλά στη συνεισφορά της μετανάστευσης, των ανθρώπων που ήρθαν για να αποκτήσουν καλύτερη ζωή», είπε.

Δήλωσε πως τάσσεται υπέρ της συνεργασίας με «χώρες όπως η Μαυριτανία», αλλά για να «εγγυηθούμε ασφαλή, νόμιμη, συντεταγμένη μετανάστευση, που θα έχει αμοιβαία οφέλη για τις κοινωνίες μας».

Ο Μαυριτανός πρόεδρος, που εκφράστηκε στα αραβικά, εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών προσθέτοντας πως εκτιμά «τη δέσμευση της κυβέρνησης της Ισπανίας να υπερασπιστεί δίκαιες υποθέσεις και να προωθήσει την ειρήνη και την ασφάλεια σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο».

Κατά την επίσκεψη ο Ισπανός πρωθυπουργός συζήτησε «ζωτικής σημασίας ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως τις προκλήσεις της ασφάλειας, της ανάπτυξης, της μετανάστευσης και τις προοπτικές της συνεργασίας στο πεδίο της ενέργειας», είπε ακόμη.

Αντιπροσωπείες των δυο χωρών υπέγραψαν χθες στη Νουαξότ τέσσερις συμφωνίες, στα πεδία των μεταφορών και των υποδομών, της κοινωνικής ασφάλισης, της κυβερνοασφάλειας και των εθνικών δρυμών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μαδρίτης.

Ο κ. Σάντσεθ έκανε στα τέλη του Αυγούστου του 2024 περιοδεία σε τρεις χώρες της δυτικής Αφρικής από τις οποίες αναχωρούν μετανάστες, συμπεριλαμβανομένης της Μαυριτανίας, με σκοπό να συμβάλλει στην ανάπτυξη της «κυκλικής μετανάστευσης», της μετάβασης στην Ισπανία εκπαιδευμένων εργαζομένων για να καλυφθούν ανάγκες της ισπανικής οικονομίας.

Η Μαδρίτη και η Νουαξότ συμφώνησαν επίσης τότε να υπάρξει διαχειριστούν από κοινού τις μεταναστευτικές ροές.

Χιλιάδες μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να φθάσουν στην Ευρώπη από την Αφρική μέσω του ισπανικού αρχιπελάγους των Καναρίων νήσων, πολύ συχνά με υπερφορτωμένα πλεούμενα. Μόνο το 2024, η ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση Caminando Fronteras έκανε λόγο για 10.457 νεκρούς ή αγνοούμενους στη θάλασσα.

Έπειτα από το ρεκόρ που καταγράφτηκε το 2024, όταν καταγράφτηκαν 46.843 αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια νησιά, ο ρυθμός έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες, με 10.882 αφίξεις από τον Ιανουάριο ως τα μέσα Μαΐου, αριθμό μειωμένο κατά 34,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Εσωτερικών στη Μαδρίτη.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Σάντσεθ καταγράφτηκε εξάλλου έπειτα από αρκετές νύχτες ταραχών με την εμπλοκή κυρίως ακροδεξιών που επιδόθηκαν σε «ανθρωποκυνηγητό» μεταναστών στην Τόρε Πατσέκο, στη Μούρθια (νοτιοανατολικά), με αφορμή επίθεση εναντίον εξηντάρη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

