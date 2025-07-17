Το ποσοστό των Αμερικανών που δηλώνουν πως εγκρίνουν τη διακυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στο 41%, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, καθώς αρκετοί δεν βλέπουν με καλό μάτι κάποιες σκληρές αποφάσεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos και του πρακτορείου ειδήσεων Reuters που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη.

Ίσο ποσοστό του δείγματος που συμμετείχε στη διήμερη δημοσκόπηση, το 41%, ανέφερε πως εγκρίνει ευρύτερα τα πεπραγμένα του μεγιστάνα αφότου ανέλαβε εκ νέου το αξίωμα, που είναι επίσης το χαμηλότερο επίπεδο δημοτικότητας της δεύτερης θητείας του.

Μόλις το 28% του δείγματος απάντησε καταφατικά στο ερώτημα αν οι συλλήψεις μεταναστών σε χώρους δουλειάς σε εφόδους των αρχών είναι κάτι «καλό για τη χώρα», ενώ το 54% διαφώνησε. Οι Ρεπουμπλικάνοι του δείγματος διχάζονται, το 56% είναι υπέρ, το 24% κατά και το 20% δήλωσε πως δεν είναι βέβαιο. Οι δημοκρατικοί τάχθηκαν κατά με συντριπτική πλειοψηφία.

Σε πρόσφατη έφοδο σε αγρόκτημα στην Καλιφόρνια, εργάτης γης έχασε τη ζωή του.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διχάστηκαν επίσης στο ερώτημα αν θεωρούν καλό πως οι έφοδοι με σκοπό συλλήψεις μεταναστών διεξάγονται κατά τρόπο που παραπέμπει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το 60% τάχθηκε υπέρ, το 25% κατά. Συνολικά, μόλις ο ένας στους τρεις Αμερικανούς είναι υπέρ και μόλις ο ένας στους δέκα Δημοκρατικούς.

Οι ερωτηθέντες διχάστηκαν μεν, αλλά τηρώντας πιο καθαρά κομματικές γραμμές, στο ερώτημα αν τα μέλη της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE) πρέπει να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπα, με το 70% των Ρεπουμπλικάνων να απαντά καταφατικά και όμοιο ποσοστό των δημοκρατικών αρνητικά.

Ως τώρα, η σκληρή πολιτική για τη μετανάστευση ήταν ισχυρό στοιχείο του προέδρου Τραμπ. Σε δημοσκοπήσεις των Ipsos/Reuters για διάφορα θέματα, από την εξωτερική πολιτική ως τη φορολογική πολιτική, η μετανάστευση παρέμενε ζήτημα για το οποίο μέχρι τώρα οι θετικές γνώμες έφθαναν το 50%, σε αυτό το επίπεδο βρίσκονταν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Ωστόσο, το ποσοστό των θετικών απόψεων πέφτει τελευταία, με το 51% του δείγματος να αποδοκιμάζει πλέον το πώς χειρίζεται το ζήτημα ο μεγιστάνας — ποσοστό 10% υψηλότερο από όσους το εγκρίνουν.

Το Κογκρέσο αυτόν τον μήνα πέρασε νόμο για τα δημοσιονομικά που προβλέπει χρηματοδοτήσεις ώστε να συλληφθούν και να απελαθούν τουλάχιστον 100.000 μετανάστες. Κάπου 58.000 μετανάστες κρατούνταν από τις αρχές περί τα τέλη Ιουνίου.

Η δημοσκόπηση έγινε μέσω διαδικτύου, σε εθνική κλίμακα και σε δείγμα 1.027 ενηλίκων πολιτών. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±3%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

