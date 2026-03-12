Τραμπ: H αύξηση τιμών στο πετρέλαιο μπορεί να φέρει μεγαλύτερα κέρδη στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Πέμπτη ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη στις ΗΠΑ, ωστόσο η κύρια προτεραιότητά του είναι να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, οπότε όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, κερδίζουμε πολλά χρήματα», έγραψε την Πέμπτη στο Truth Social.

«Ωστόσο, ως Πρόεδρος, έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σημασία για μένα το να εμποδίσω μια σατανική αυτοκρατορία, το Ιράν, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή και, στην πραγματικότητα, τον κόσμο»

«Δεν θα το επιτρέψω ποτέ!», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

