Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στα δύο τάνκερ στον Περσικό

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης κατά των δύο πετρελαιοφόρων, εκ των οποίων το ένα ελληνόκτητο, στα ανοικτά του Ιράκ είδε το φως της δημοσιότητας.

Τα δύο τάνκερ έκαναν ship to ship transfer, δηλαδή μετάγγιση πετρελαίου το ένα από το άλλο όταν χτυπήθηκαν με θαλάσσιο drone.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η ισχυρή έκρηξη και η τεράστια φωτιά που ξέσπασε στα πλοία Zefyros και Safesea Vishnu Marshall:

Όπως έγινε γνωστό, στο πλοίο ελληνικών συμφερόντων όλοι οι ναυτικοί που βρίσκονταν πάνω σε αυτό είναι καλά στην υγεία τους. Στο δεύτερο πλοίο, που είναι αμερικανικό, ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.



Πηγή: skai.gr

