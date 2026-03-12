Ευρωκοινοβούλιο: Συζήτηση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων μετά το Άδαμους και τα Τέμπη

Η ασφάλεια των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη και μετά το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο 'Αδαμους της Ισπανίας.

Ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα, τιμωρία των υπευθύνων και πλήρη διερεύνηση των αιτιών των τραγωδιών, τονίζοντας ότι πρέπει να αποδοθούν όχι μόνο ποινικές αλλά και πολιτικές ευθύνες όπου υπάρχουν. Η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέδειξε την αυξανόμενη πίεση προς τα κράτη-μέλη αλλά και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ενισχύσουν την εποπτεία, τη διαφάνεια και κυρίως την πρόληψη, ώστε τραγωδίες όπως στα Τέμπη και το 'Αδαμους να μην επαναληφθούν.

Λαμβάνοντας το λόγο ο Ευρωπαίος επίτροπος, αρμόδιος για τις βιώσιμες Μεταφορές, Απόστολος Τζιτζικώστας, τόνισε ότι η ασφάλεια αποτελεί «απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπενθύμισε ότι αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για χρόνιες ελλείψεις στο σιδηροδρομικό σύστημα, ενώ σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να ολοκληρώσει έως το 2026 έναν πλήρως εκσυγχρονισμένο σιδηρόδρομο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παράλληλα, ο Απ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι η Επιτροπή πιέζει για την πλήρη εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων ασφάλειας και καλύτερη εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την πλευρά των ευρωβουλευτών, ο Σουηδός σοσιαλιστής Γιόχαν Ντάνιελσον, υπογράμμισε ότι σε τέτοιες τραγωδίες έχουν καταγραφεί «συστηματικά λάθη» και έθεσε το ερώτημα αν οι αρμοδιότητες και οι πόροι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων επαρκούν ή πρέπει να ενισχυθούν, ζητώντας επίσης ενημέρωση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, Ισπανοί ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν έντονες κατηγορίες κατά της κυβέρνησης του Πέδρο Σάνσεθ για το δυστύχημα στο 'Αδαμους, μιλώντας ακόμη και για αμέλειες αλλά και για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων.

Ο ευρωβουλευτής Γ. Κάνιας Μαρτίνες (Ισπανία, Φιλελεύθεροι) τόνισε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί και ότι ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρομικών υποδομών πρέπει να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των επιβατών.

Από την πλευρά των Πρασίνων, η Μιράντα Άνα Πας, υπογράμμισε ότι η πραγματική αλληλεγγύη προς τα θύματα σημαίνει να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, θυμίζοντας το πολύνεκρο δυστύχημα στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα το 2013, όπου, όπως είπε, δεν έγιναν ανεξάρτητες έρευνες και δεν αποδόθηκαν πολιτικές ευθύνες, ενώ προβλήματα είχαν εντοπιστεί ακόμη και στο σύστημα πέδησης.

Έλληνες ευρωβουλευτές

Από τους Έλληνες ευρωβουλευτές έλαβαν το λόγο από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης, ο οποίος ζήτησε να μάθει ποια είναι η ευθύνη της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για τη σύμβαση 717, καθώς και εάν τηρείται το σχέδιο δράσης της Ελλάδας για τους σιδηρόδρομους και ποιος το ελέγχει.

Από το ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Μανιάτης τόνισε ότι το δυστύχημα Τεμπών και του Άδαμους είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους, υπογραμμίζοντας ότι στην περίπτωση της Ελλάδας «μιλάμε για δύο τρένα που κινούντο στην ίδια γραμμή, ενώ ταξίδευαν σε αντίθετες κατευθύνσεις για 20 λεπτά».

Από τη ΝΔ, το λόγο έλαβε ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος τόνισε ότι ανάλογα δυστυχήματα υπάρχουν παντού και όποιος προσπαθεί να τα εκμεταλλευτεί για μικροπολιτικά οφέλη προσβάλουν τη μνήμη των θυμάτων.

Στη συζήτηση, το λόγο έλαβαν, επίσης, ο Σάκης Αρναούτογλου από το ΠΑΣΟΚ, η Μαρία Ζαχαριά από την Πλεύση Ελευθερίας (Ανεξάρτητη ευρωβουλευτής) και ο Εμμανουήλ Φράγκος από το κόμμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.