Πρώτο διάγγελμα Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τι είπε για τα Στενά του Ορμούζ, τι ζήτησε από τον λαό

Στο πρώτο του διάγγελμα προχώρησε σήμερα ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος κάλεσε σε ενότητα τον ιρανικό λαό εν μέσω των πολεμικών συγκρούσεων με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο Χαμενεΐ επισήμανε ότι το κλείσιμό τους πρέπει να συνεχιστεί, «ως εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό».

Προειδοποίησε παράλληλα ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή πρέπει να κλείσουν αμέσως, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα δεχθούν επίθεση. «Πιστεύουμε στη φιλία με τους γείτονες και στοχεύουμε μόνο τις βάσεις, κάτι που αναπόφευκτα θα συνεχίσουμε να κάνουμε» δήλωσε.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν τόνισε επίσης ότι η Τεχεράνη θα επιδιώξει αποζημίωση από τους εχθρούς της, ή θα καταστρέψει τα περιουσιακά τους στοιχεία αναλόγως. «Το Ιράν δεν θα απόσχει από την εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων του».

Ο νέος Αγιατολάχ ευχαρίστησε και τους «μαχητές της αντίστασης», εννοώντας τη Χεζμπολάχ, τους οποίους χαρακτήρισε ως «οι καλύτεροι φίλοι του Ιράν». «Το μέτωπο της αντίστασης είναι αναπόσπαστο κομμάτι των αξιών της Ισλαμικής Επανάστασης», πρόσθεσε

Πηγή: skai.gr

