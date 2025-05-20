Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε χθες Δευτέρα πως η διάγνωση του καρκίνου του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν ήταν γνωστή ήδη, δίνοντας τροφή στη σεναριολογία πως το περιβάλλον του Δημοκρατικού έκρυβε το σοβαρό πρόβλημα υγείας του.

«Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Μπάιντεν εξετάστηκε για νέο εύρημα στον προστάτη, καθώς εμφάνισε επιδεινούμενα ουρολογικά συμπτώματα. Την Παρασκευή διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, που χαρακτηρίζεται από Gleason score 9 (Grade Group 5), με μετάσταση στα οστά», αναφέρεται στην επίσημη δήλωση.

Η ανακοίνωση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για τον καρκίνο αναζωπύρωσε ερωτήματα τη Δευτέρα σχετικά με την έκταση των προβλημάτων υγείας του κατά τη διάρκεια της θητείας του, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι ο Μπάιντεν θα έπρεπε να ήταν πιο ξεκάθαρος με το κοινό.

«Εκπλήσσομαι που το κοινό δεν είχε ενημερωθεί εδώ και καιρό», είπε σε δημοσιογράφους ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «παίρνει πολύ καιρό για να φτάσει κανείς (...) στο στάδιο 9».

Ο Τραμπ είχε εκφράσει τη συμπαράστασή του στον προκάτοχό του, την Κυριακή, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Donald J. Trump Truth Social 05.18.25 05:32 PM EST



Melania and I are saddened to hear about Joe Biden’s recent medical diagnosis. We extend our warmest and best wishes to Jill and the family, and we wish Joe a fast and successful recovery. — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 18, 2025

Όπως αναφέρει το Reuters, τα σχόλια του Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικανών αποτύπωσαν την ανανεωμένη εστίαση στην υγεία του 82χρονου Δημοκρατικού πρώην προέδρου με την έκδοση ενός βιβλίου που περιγράφει λεπτομερώς τις εκτεταμένες ανησυχίες σχετικά με την ψυχική οξύτητα του Μπάιντεν καθώς επιδίωκε την επανεκλογή του το 2024.

Το νέο βιβλίο με τίτλο «Original Sin» (Πρωτότυπο Αμάρτημα), των δημοσιογράφων Τζέικ Τάπερ και Άλεξ Τόμσον, έδωσε έμφαση στην πνευματική οξύτητα του Μπάιντεν κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του. Αποσπάσματα από το βιβλίο έχουν προκαλέσει νέα ερωτήματα σχετικά με το εάν κρίσιμες πληροφορίες αποκρύφθηκαν από το αμερικανικό κοινό σχετικά με την ικανότητα του Μπάιντεν να υπηρετήσει στον Λευκό Οίκο.

Οι στενότεροι βοηθοί του Μπάιντεν έχουν απορρίψει αυτές τις ανησυχίες, λέγοντας ότι ο Μπάιντεν ήταν απόλυτα ικανός να λάβει σημαντικές αποφάσεις.

«Γιατί ο αμερικανικός λαός δεν είχε καλύτερη εικόνα για την εικόνα της υγείας του;» είπε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς σε δημοσιογράφους. «Γιατί ο αμερικανικός λαός δεν είχε πιο ακριβείς πληροφορίες για το τι πραγματικά αντιμετώπιζε; Αυτά είναι σοβαρά πράγματα».

Ο Μπάιντεν, ο γηραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ, εμφανίστηκε στην τηλεόραση για να αντικρούσει τις κατηγορίες ότι η νοητική του ικανότητα είχε μειωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του 2021-2025. «Δεν υπάρχει τίποτα που να το υποστηρίζει αυτό», δήλωσε στην εκπομπή «The View» του ABC στις 8 Μαΐου.

Η ιατρική άποψη

Οι περισσότεροι καρκίνοι του προστάτη ανιχνεύονται σε πρώιμο στάδιο.

«Θα υπέθετα ότι ο πρώην πρόεδρος υποβάλλεται σε πολύ σχολαστικές ιατρικές εξετάσεις κάθε χρόνο», δήλωσε ο Δρ. Κρις Τζορτζ, ιατρικός διευθυντής του προγράμματος για τον καρκίνο στο Northwestern Health Network. «Είναι κάπως δύσκολο για μένα να πιστέψω ότι έχει κάνει (εξέταση αίματος) μέσα στον τελευταίο χρόνο που ήταν φυσιολογική».

Ο Δρ. Χέμπερτ Λεπόρ, ουρολόγος στο NYU Langone Health, δήλωσε ότι δεδομένων των διαθέσιμων επιλογών ελέγχου, «είναι λίγο ασυνήθιστο στη σύγχρονη εποχή να ανιχνεύονται καρκίνοι σε αυτό το προχωρημένο στάδιο».

Περίπου το 70% των περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη διαγνώστηκαν πριν εξαπλωθεί σε άλλα όργανα, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Οι αμερικανικές οδηγίες δεν συνιστούν ετήσιο έλεγχο αίματος για άνδρες άνω των 70 ετών και δεν είναι σαφές εάν η ετήσια προεδρική εξέταση θα περιελάμβανε αυτές τις εξετάσεις.

Ο Μπάιντεν δεν αντιμετώπισε σοβαρή πρόκληση για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2024, και οι ηγέτες του κόμματος επανειλημμένα επιβεβαίωσαν την ικανότητά του να υπηρετήσει μια δεύτερη τετραετή θητεία, παρόλο που το 74% των Αμερικανών τον Ιανουάριο του 2024 θεωρούσε ότι ήταν πολύ μεγάλος για τη θέση, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

«Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους»

Η διάγνωση του καρκίνου στον Μπάιντεν προκάλεσε κύμα συμπάθειας τόσο από υποστηρικτές όσο και από αντιπάλους. Ο Μπάιντεν ευχαρίστησε το κοινό εκ μέρους της συζύγου του και του ιδίου για την υποστήριξή του σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύτηκε νωρίς τη Δευτέρα.

«Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους. Όπως τόσοι πολλοί από εσάς, έτσι και εγώ και η Τζιλ έχουμε μάθει ότι είμαστε πιο δυνατοί στα δύσκολα σημεία. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε με αγάπη και υποστήριξη», είπε.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU — Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.