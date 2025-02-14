Δικαστής στο Τέξας επιβάλλει πρόστιμο $100.000 σε γιατρό για συνταγογράφηση χαπιών για την άμβλωση

Δικαστής της πολιτείας του Τέξας διέταξε την Πέμπτη έναν γιατρό της Νέας Υόρκης να πληρώσει πρόστιμο τουλάχιστον 100.000 δολαρίων και να σταματήσει να παρέχει χάπια αμβλώσεων σε γυναίκες στο Τέξας, σε μια νίκη για τον Ρεπουμπλικανό γενικό εισαγγελέα της πολιτείας, Ken Paxton.

Η υπόθεση είναι ένα πρώιμο τεστ της εξουσίας των συντηρητικών πολιτειών να διώκουν τους γιατρούς εκτός των συνόρων τους και να εμποδίζουν τα φάρμακα για τις αμβλώσεις να φθάνουν στους κατοίκους τους.

Σύμφωνα με το Reuters, ο δικαστής Bryan Gantt στην κομητεία Collin του Τέξας, καταδίκασε ερήμην κατά της Δρ. Μάργκαρετ Κάρπεντερ, από το New Paltz της Νέας Υόρκης, αφού απέτυχε να απαντήσει στην αστική αγωγή της πολιτείας που ισχυριζόταν ότι συνταγογραφούσε παράνομα μιφεπριστόνη και μισοπροστόλη, τα δύο φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε φαρμακευτική άμβλωση, σε μια γυναίκα από το Τέξας μέσω τηλεϊατρικής.

Ο Συνασπισμός Αμβλώσεων για την Τηλεϊατρική δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο την Πέμπτη. Έχει πει προηγουμένως ότι η μήνυση του Paxton βλάπτει τις γυναίκες απειλώντας την πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματική περίθαλψη αναπαραγωγικής υγείας.

Η Κάρπεντερ έχει επίσης κατηγορηθεί από ένα μεγάλο δικαστήριο της Λουιζιάνα για τη συνταγογράφηση ενός χαπιού για την άμβλωση που είχε πάρει μία έφηβη εκεί, κάτι που έγινε για πρώτη φορά: μια πολιτεία να κατηγορήσει ποινικά έναν/μία γιατρό σε άλλη πολιτεία για συνταγογράφηση φαρμάκων για την άμβλωση.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ, Δημοκρατική, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα υπογράψει την εντολή έκδοσης που έλαβε από τον ομόλογό της στη Λουιζιάνα που ζητά τη σύλληψη του Κάρπεντερ.

Η φαρμακευτική αγωγή ευθύνεται για περισσότερες από τις μισές αμβλώσεις στις ΗΠΑ. Έχει τραβήξει την αυξανόμενη προσοχή από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 2022 που επιτρέπει στις πολιτείες να απαγορεύουν τις αμβλώσεις, κάτι που έχουν κάνει περισσότερες από 20 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του Τέξας.

Η Νέα Υόρκη συγκαταλέγεται στις πολιτείες υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών που έχουν εγκρίνει τους λεγόμενους «νόμους ασπίδας» με στόχο την προστασία των γιατρών που παρέχουν χάπια άμβλωσης σε ασθενείς σε άλλες πολιτείες. Ο νόμος λέει ότι η Νέα Υόρκη δεν θα συνεργαστεί με την προσπάθεια άλλης πολιτείας να διώξει, να μηνύσει ή να τιμωρήσει με άλλο τρόπο έναν/μία γιατρό για την παροχή των χαπιών, εφόσον ο γιατρός συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης.

Στη μήνυση του Τέξας κατά της Κάρπεντερ, που φαινόταν να είναι η πρώτη του είδους της, το γραφείο του Paxton ισχυρίστηκε ότι η γιατρός παραβίασε τον νόμο της πολιτείας για τις αμβλώσεις και τον νόμο περί αδειών εργασίας ασκώντας το επάγγελμα της ιατρικής στην πολιτεία, παρόλο που δεν είχε άδεια εκεί.

Η ασθενής στην οποία η Κάρπεντερ φέρεται να συνταγογράφησε το φάρμακο πήγε σε νοσοκομείο αφού παρουσίασε αιμορραγία ως επιπλοκή της λήψης των φαρμάκων, τα οποία στη συνέχεια ανακαλύφθηκαν από τον σύντροφό της, σύμφωνα με τη μήνυση.

