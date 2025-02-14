Δυο άνδρες στους οποίους είχε επιβληθεί η θανατική ποινή για φόνους εκτελέστηκαν χθες Πέμπτη στις ΗΠΑ, στις πολιτείες Φλόριντα και Τέξας.

Οι εκτελέσεις του Τζέιμς Φορντ, 64 ετών, και του Ρίτσαρντ Τάμπλερ, 46 ετών, ήταν αντίστοιχα η 4η και η 5η στις ΗΠΑ φέτος. Οι τέσσερις από τις πέντε έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα χημικά διαλύματα.

Το 2024 έγιναν 25 εκτελέσεις, το 2023 έγιναν 24.

Ο Τζέιμς Φορντ

Ο θάνατος του Τζέιμς Φορντ διαπιστώθηκε στις 18:19 (τοπική ώρα· 01:19 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών στη Φλόριντα.

Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον φόνο τον Απρίλιο του 1997 δυο συναδέλφων του, του Γκρέγκορι και της Κίμπερλι Μάλνορι, που είχε προσκαλέσει να πάνε για ψάρεμα σε λίμνη μαζί με την κόρη τους, 23 μηνών, στη νοτιοδυτική Φλόριντα.

Αρχικά σκότωσε τον σύζυγο και τραυμάτισε τη σύζυγο. Κατόπιν βίασε και δολοφόνησε τη γυναίκα. Τα πτώματα βρέθηκαν μιάμιση μέρα αργότερα. Το κοριτσάκι, σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του οχήματός τους, βρέθηκε ζωντανό, αλλά αφυδατωμένο, γεμάτο τσιμπήματα κουνουπιών και πασαλειμμένο με αίμα της μητέρας του, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Αφού εξάντλησαν τα νομικά μέσα που είχαν στη διάθεσή τους στη Φλόριντα, συνήγοροι του Τζέιμς Φορντ προσέφυγαν στο ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ ζητώντας αναστολή της θανάτωσής του. Το αίτημα απορρίφθηκε.

Επιχειρηματολόγησαν ότι ο εντολέας τους, που υπέστη παραμέληση και ψυχικά τραύματα στην παιδική του ηλικία, παρουσίαζε σοβαρή υστέρηση στη διανοητική του ανάπτυξη και χρόνιο αλκοολισμό. Όταν διέπραξε τη διπλή δολοφονία, παρότι ήταν 36 ετών, είχε διανοητική ηλικία 14χρονου, σημείωσαν.

Ο Τζέιμς Φορντ

Ο Ρίτσαρντ Τάμπλερ

Από την πλευρά του, ο Ρίτσαρντ Τάμπλερ καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο τον Νοέμβριο του 2004 του ιδιοκτήτη μπαρ στριπτίζ στο Τέξας, του Μοχάμεντ Αμίν Ραμούνι, και φίλου του θύματος, του Χέιθαμ Ζαγέντ. Ομολόγησε εξάλλου μερικές ημέρες αργότερα πως δολοφόνησε δυο χορεύτριες στο κατάστημα, 18 και 16 ετών, αλλά δεν δικάστηκε για αυτούς τους φόνους.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:38 (τοπική ώρα· 01:38 ώρα Ελλάδας), 19 λεπτά έπειτα από εκείνον του Τζέιμς Φορντ.

Ο Ρίτσαρντ Τάμπλερ

Η ποινή του θανάτου, στους υποστηρικτές της οποίας συγκαταλέγεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρεπουμπλικάνος που επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί), εφαρμόζουν μορατόριουμ στην επιβολή της.

Πηγή: skai.gr

