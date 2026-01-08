Μέσα στα πολλά ερωτήματα που κυριαρχούν από τα δραματικά γεγονότα του περασμένου Σαββατοκύριακου στο Καράκας -και είναι πολλά– ένα που δεν σταματά να απασχολεί την κοινή γνώμη είναι αυτό που αφορά τη γυναίκα με τα γυαλιά που τώρα ηγείται έστω και προσωρινά της Βενεζουέλας, σημειώνει το BBC.

Γιατί η Ντέλσι;

Τι είναι αυτό που έχει τραβήξει την προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ στην Ντέλσι Ροντρίγκες, κόρη ενός πρώην μαρξιστή αντάρτη και αναπληρώτρια του ανατραπέντος δικτάτορα Νικολά Μαδούρο;

Και γιατί η Ουάσινγκτον αποφάσισε να υποστηρίξει μια δηλωμένη «τσαβίστρια» επαναστάτρια να παραμείνει στην εξουσία, αντί να υποστηρίξει την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, της οποίας το αντιπολιτευτικό κίνημα θεωρείται ευρέως ότι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024;

Η απάντηση, σύμφωνα με έναν πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, είναι απλή.

«Επέλεξαν τη σταθερότητα αντί της δημοκρατίας», λέει ο Τσαρλς Σάπιρο, ο οποίος υπηρέτησε ως πρέσβης του Τζορτζ Μπους στο Καράκας από το 2002 έως το 2004.

«Διατήρησαν το δικτατορικό καθεστώς χωρίς τον δικτάτορα. Οι μπράβοι του είναι ακόμα εκεί».

«Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», σημείωσε.

Ωστόσο, η εναλλακτική λύση, που περιλαμβάνει ριζική αλλαγή του καθεστώτος και υποστήριξη του αντιπολιτευτικού κινήματος της Ματσάδο, θα ενείχε άλλους κινδύνους, όπως ενδεχόμενες εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των αντιπολιτευόμενων και την αποξένωση εκείνων των Βενεζουελάνων ίσως έως και 30%– που ψήφισαν τον Μαδούρο.

Στη δραματική συνέντευξη Τύπου που έδωσε το Σάββατο το πρωί, ο πρόεδρος Τραμπ σόκαρε πολλούς παρατηρητές όταν χαρακτήρισε τη νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης Ματσάδο ως «μη σεβαστή» εντός της Βενεζουέλας, ενώ περιέγραψε τη Ροντρίγκεζ ως «ευγενική».

«Εξεπλάγην πολύ όταν άκουσα τον πρόεδρο Τραμπ να αποκλείει τη Μαρία Κορίνα Ματσάντο», λέει ο Κέβιν Γουίτακερ, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της αποστολής της αμερικανικής πρεσβείας στο Καράκας.

«Το κίνημά της εκλέχθηκε με μεγάλη πλειοψηφία... και έτσι, αποκλείοντας τη Ματσάδο, αποκλείστηκε ουσιαστικά ολόκληρο το κίνημα».

Η ταχύτητα και η φαινομενική ευκολία με την οποία απομακρύνθηκε ο Μαδούρο και ανέλαβε η Ροντρίγκεζ οδήγησαν ορισμένους παρατηρητές να υποθέσουν ότι η πρώην αντιπρόεδρος ίσως να ήταν ενήμερη για το σχέδιο.

«Νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικό το γεγονός ότι επιτεθήκαμε στον Μαδούρο και η αντιπρόεδρος επέζησε», λέει η πρώην αξιωματικός της CIA Λίντσεϊ Μοράν.

«Είναι προφανές ότι υπήρχαν πηγές σε υψηλές θέσεις. Η άμεση εικασία μου είναι ότι αυτές οι πηγές σε υψηλές θέσεις ήταν στο γραφείο της αντιπροέδρου, αν όχι η ίδια η αντιπρόεδρος», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Phil Gunson, ανώτερος αναλυτής της International Crisis Group που ζει στο Καράκας, λέει ότι η θεωρία της συνωμοσίας δεν αντέχει σε προσεκτική εξέταση, δεδομένου ότι η τεράστια εξουσία εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια του υπουργού Άμυνας της Βενεζουέλας, στρατηγού Vladimir Padrino Lopez, και του σκληροπυρηνικού υπουργού Εσωτερικών, Diosdado Cabello, και οι δύο πιστοί σύμμαχοι του Μαδούρο.

«Γιατί να προδώσει τον Μαδούρο, αφήνοντας τον εαυτό της ανυπεράσπιστο, εσωτερικά, απέναντι σε αυτούς που πραγματικά ελέγχουν τα όπλα;», υποστηρίζει ο Γκάνσον.

Αντίθετα, η απόφαση να υποστηριχθεί η Ροντρίγκεζ ήρθε μετά από προειδοποιήσεις ότι η Ματσάδο θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνα επίπεδα αστάθειας.

Τον Οκτώβριο, μια έκθεση του ICG προειδοποίησε ότι «η Ουάσινγκτον πρέπει να προσέχει την αλλαγή καθεστώτος».

«Οι κίνδυνοι βίας σε οποιοδήποτε σενάριο μετά τον Μαδούρο δεν πρέπει να υποτιμηθούν», προειδοποιούσε η έκθεση, αναφέροντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα μπορούσαν να ξεκινήσουν έναν ανταρτοπόλεμο εναντίον των νέων αρχών.

«Προειδοποιήσαμε τους ανθρώπους της κυβέρνησης ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει», λέει ο Gunson. «Θα επικρατήσει βία και χάος, θα είναι δικό σας λάθος και θα το αναλάβετε».

Τη Δευτέρα, η Wall Street Journal ανέφερε την ύπαρξη μιας απόρρητης εκτίμησης των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που κατέληγε στα ίδια συμπεράσματα και αποφάσιζε ότι τα μέλη του καθεστώτος Mαδούρο, συμπεριλαμβανομένης της Ροντρίγκεζ, ήταν σε καλύτερη θέση να ηγηθούν μιας προσωρινής κυβέρνησης.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την έκθεση, αλλά κατέστησε σαφές ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με τη Ροντρίγκεζ στο άμεσο μέλλον.

«Αυτό προδίδει έναν σκληρό ρεαλισμό εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ», λέει ο Henry Ziemer, συνεργάτης του Προγράμματος Αμερικής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, οι προκλήσεις, όπως επισημαίνει, έχουν μόλις αρχίσει.

«Η σύλληψη του Μαδούρο ήταν το εύκολο κομμάτι. Η ευρύτερη ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας, οι στόχοι για το πετρέλαιο, τα ναρκωτικά και τη δημοκρατία θα χρειαστούν πολύ περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθούν.

Προς το παρόν, όμως, η Ροντρίγκεζ φαίνεται να είναι ένα πρόσωπο με το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αισθάνεται ότι μπορεί να συνεργαστεί.

«Έχει κάνει κάποιες οικονομικές μεταρρυθμίσεις», υποστηρίζει ο Γκάνσον. «Αντιλαμβάνεται την ανάγκη για οικονομικό άνοιγμα και δεν είναι αντίθετη στην ιδέα της επιστροφής ξένου κεφαλαίου», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.