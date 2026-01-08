Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο φέρεται να είναι έτοιμο να βοηθήσει τις ΗΠΑ να κατασχέσουν περισσότερα πλοία του «σκιώδη στόλου» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στον απόηχο της επιχείρησης στον Βόρειο Ατλαντικό για την κατάληψη του δεξαμενόπλοιου «Marinera», το Λονδίνο προτίθεται όχι μόνο να συνεχίσει τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον, αλλά και να αναλάβει αυτόνομη δράση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The i Paper, οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να επιχειρήσουν κατά ρωσικών πλοίων που ανήκουν στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» ακόμη και χωρίς την άμεση συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η χώρα διερευνά «ενεργά» όλες τις επιλογές για τη λήψη περαιτέρω μέτρων, σημείωσε μία πηγή στην εφημερίδα, γεγονός που σηματοδοτεί μια πιο επιθετική στρατηγική στην ανοιχτή θάλασσα.

Στο μεταξύ, το βρετανικό υπουργείο άμυνας επέμεινε χθες ότι η υποστήριξη στην κατάληψη του «Marinera» ήταν «σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο».

Ο υπουργός άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε στους βουλευτές ότι το εν λόγω δεξαμενόπλοιο είχε μεταφέρει περισσότερα από επτά εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση «τρομοκρατίας, απειλών και αστάθειας σε όλο τον κόσμο».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μείνει άπραγο καθώς αυξάνεται η κακόβουλη δραστηριότητα στην ανοιχτή θάλασσα και δίπλα στους συμμάχους μας», πρόσθεσε. «Ενισχύουμε την αντίδρασή μας κατά του σκιώδους στόλου και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Σύμφωνα με τον Χίλι, οι τελευταίες εξελίξεις είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι ο κόσμος μας αλλάζει, είναι λιγότερο προβλέψιμος και πιο επικίνδυνος.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι «ο σκιώδης στόλος είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεχιζόμενη παράνομη εισβολή και τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία».

Πηγή: skai.gr

