Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα New York Times νωρίς την Πέμπτη ότι «μόνο ο χρόνος θα δείξει» για πόσο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν την εποπτεία της Βενεζουέλας.

Όταν ρωτήθηκε από τους New York Times αν θα είναι τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα έτος ή περισσότερο, ο Τραμπ απάντησε: «Θα έλεγα πολύ περισσότερο».

Πηγή: skai.gr

