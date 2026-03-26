Τραμπ για Ιράν: Δεν είχαμε άλλη επιλογή, έπρεπε να ξεφορτωθούμε τον καρκίνο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) υπερασπίστηκε τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις επιπτώσεις του στις τιμές της ενέργειας, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν είχαν άλλη επιλογή».

Σε εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ χαρακτήρισε το Ιράν ως «καρκίνο» ενώ είπε πως η εκτίμησή του ήταν πως η αύξηση των τιμών της ενέργειας ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης θα ήταν «πολύ χειρότερη».

«Νόμιζα ότι θα ήταν πολύ χειρότερα. Νόμιζα ότι οι τιμές της ενέργειας και του πετρελαίου θα ανέβαιναν ακόμα περισσότερο. Νόμιζα ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα σημείωνε κάποια πτώση. Αλλά βραχυπρόθεσμα, αυτό δεν είχε σημασία για μένα. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να ξεφορτωθούμε τον καρκίνο. Έπρεπε να αφαιρέσουμε τον καρκίνο, και ο καρκίνος ήταν το Ιράν με τα πυρηνικά όπλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε επίσης πως το Ιράν «θέλει πολύ να κλείσει μια συμφωνία», αλλά «φοβούνται να το πουν, γιατί πιστεύουν ότι θα τους σκοτώσει ο ίδιος ο λαός τους».

Ο Τραμπ επέμεινε ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται» με τις ΗΠΑ σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Σχολίασε επίσης πως «ποτέ δεν υπήρξε αρχηγός κράτους που να ήθελε λιγότερο αυτή τη θέση από ό,τι ο ηγέτης του Ιράν».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται μετά την απόρριψη της Τεχεράνης για το σχέδιο ειρήνης που πρότεινε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντας τις απαιτήσεις «υπερβολικές». Αυτό ώθησε τον Τραμπ να απειλήσει πως θα «ξεσπάσει κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα, προσθέτοντας ότι η χώρα θα «χτυπηθεί σκληρότερα από ποτέ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.