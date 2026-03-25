Θεατής σε ένα... κανονικό θέατρο του παραλόγου βρίσκεται η διεθνής κοινότητα στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη από την πλευρά της χαρακτηρίζει το σχέδιο των 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ ως «μαξιμαλιστικό», προτείνει τους δικούς της πέντε όρους και τονίζει ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες. Η Ουάσινγκτον από την πλευρά της διαβεβαιώνει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και φαίνεται να ετοιμάζεται για χερσαία επιχείρηση στον Περσικό Κόλπο, προειδοποιώντας την Τεχεράνη να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ, ειδάλλως το χτύπημα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, η Ουάσινγκτον εργάζεται προκειμένου να οργανώσει μία συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Λευκός Οίκος, λίγες ώρες μετά την παράδοση της πρότασης Τραμπ των 15 σημείων και τις αρνητικές αντιδράσεις της Τεχεράνης, διαβεβαιώνει ότι οι συνομιολίες συνεχίζονται και μάλιστα ότι «προχωρούν με γοργούς ρυθμούς». Όπως αναφέρει το CNN, στον Λευκό Οίκο προγραμματίζουν μία συνάντηση στο Πακιστάν μέσα στο Σαββατοκύριακο, επιμένοντας ότι το συνολικό χρονοδιάγραμμα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι από τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις της ημέρας για την Κρίση στη Μέση Ανατολή

Στο σημείο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο το ενδεχόμενο μίας χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ιράν έχουν πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί θα επιχειρήσουν να καταλάβουν ένα ιρανικό νησί στον Περσικό Κόλπο, εννοώντας πιθανότατα το νησί Χαργκ, το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας για τα ενεργειακά της χώρας.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι αν δεχθεί επίθεση στο Στενό του Ορμούζ, θα ενεργοποιήσει σχέδιο για τον αποκλεισμό και του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, κλείνοντας τη δίοδο και από την Ερυθρά Θάλασσα. Το Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ ελέγχεται σε ένα ποσοστό από τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι χρηματοδοτούνται και εξοπλίζονται, ακόμη και με βαριά όπλα και πυραύλους, από την Τεχεράνη.

Παράλληλα με το διπλωματικό θρίλερ που εξελίσσεται για τις συνομιλίες και τις εκατέρωθεν απειλές, η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία ενισχύει τις δυνάμεις της στην περιοχή, εντείνοντας τις πληροφορίες που θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει δώσει εντολή για κατάληψη του νησιού Χαργκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν δεν παρακολουθεί με απάθεια τις εξελίξεις, καθώς φαίνεται να έχει ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνάμεις του στο νησί, αλλά και περιμετρικά, ώστε να αποκρούσει μία πιθανή εισβολή. Παράλληλα, είναι άδηλες οι προθέσεις του και οι αντιδράσεις του Ιράν, αν πραγματοποιηθεί η αμερικανική επιχείρηση στο νησί Χαργκ και επιτευχθεί ο στόχος της κατάληψης.

Στόχος του σχεδιασμού των ΗΠΑ είναι να επιτύχουν τον έλεγχο του Ορμούζ, ώστε να διεξάγεται ελεύθερα η διέλευση των τάνκερ και να επανέλθουν οι αγορές σε μία κανονικότητα, ωστόσο δεν ξεκαθαρίζεται, ακόμη και αν πραγματοποιηθεί μία χερσαία επιχείρηση στην περιοχή, πώς θα διατηρηθεί ο έλεγχος σε μία τόσο μεγάλη πέριοχή και απέναντι σε ένα Ιράν που επιδεικνύει πολύ μεγαλύτερες αντοχές, σε αντιδιαστολή με τους υπολογισμούς που αρχικά φέρονται να είχαν κάνει οι ειδικοί και οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου.





Πηγή: skai.gr

