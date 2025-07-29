Τραμπ για Έπσταϊν: Τον πέταξα έξω από την έπαυλή μου - Δεν είχα πάει ποτέ στο νησί του

Εξηγήσεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν κλήθηκε να δώσει ξανά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στη Σκωτία. Σε μπαράζ ερωτήσεων από δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια συνέντευξής Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ επέμεινε πως δεν έγγραψε ποτέ την πρόστυχη επιστολή στα 50ά γενέθλια του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, ξεκαθάρισε πως δεν είχε επισκεφτεί ποτέ το ιδιωτικό και αμαρτωλό νησί του ενώ ανέφερε πως έκοψε τις επαφές μαζί του για μια επιχειρηματική διαμάχη.

Όπως είπε αρχικά, έδιωξε τον Έπσταϊν από την έπαυλή του Μαρ-α-Λάγκο επειδή προσπάθησε να προσλάβει υπαλλήλους του, για αυτό και χάλασε η σχέση τους.

«Για χρόνια δεν μιλούσα στον Τζέφρι Έπσταϊν. Δεν του μιλούσα επειδή έκανε κάτι ανάρμοστο. Προσέλαβε βοήθεια και του είπα: "Μην το ξανακάνεις ποτέ αυτό". Έκλεψε ανθρώπους που δούλευαν για μένα. Είπα, "Μην το ξανακάνεις ποτέ αυτό". Το ξαναέκανε και τον πέταξα έξω, persona non grata. Τον πέταξα έξω και αυτό ήταν όλο. Χαίρομαι που το έκανα», είπε.

Ο Τραμπ σχολίασε για ακόμη μια φορά και την επιστολή που είδε η Wall Street Journal, την οποία φέρεται να έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος το 2003 στον Έπσταϊν και η οποία περιέχει το σκίτσο μιας γυμνής γυναίκας.

«Δεν κάνω σχέδια. Δεν είμαι άνθρωπος που ζωγραφίζει. Δεν κάνω σχέδια. Μερικές φορές οι άνθρωποι μου λένε, 'Θα έκανες ένα κτίριο;'. Και θα σχεδιάσω τέσσερις γραμμές και μια μικρή στέγη, ξέρετε, για μια φιλανθρωπική οργάνωση. Αλλά δεν είμαι άνθρωπος του σχεδίου. Δεν κάνω σχέδια γυναικών - αυτό μπορώ να σας το πω. Λένε ότι υπάρχει ένα σχέδιο μιας γυναίκας, και εγώ δεν κάνω σχέδια γυναικών», είπε ο Τραμπ, ο οποίος σημειώνεται πως έχει μηνύσει την Wall Street Journal για το δημοσίευμα ζητώντας αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων.

Στη συνέχεια, τόνισε πως δεν πήγε ποτέ στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, στην Καραϊβική.

«Δεν είχα ποτέ το προνόμιο να πάω στο νησί του και το απέρριψα. Πολλοί άνθρωποι στο Palm Beach είχαν προσκληθεί στο νησί του. Σε μια από τις πολύ καλές μου στιγμές, το απέρριψα. Δεν ήθελα να πάω στο νησί του», δήλωσε.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ είπε σε έναν δημοσιογράφο πως όλη η υπόθεση πρόκειται για «φάρσα» και ισχυρίστηκε πως εάν υπήρχαν ενοχοποιητικές ή πικάντικες πληροφορίες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν, οι Δημοκρατικοί «θα τις είχαν ήδη δημοσιοποιήσει».

Εν τω μεταξύ, οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είναι εξοργισμένοι με το γεγονός πως το θέμα του Έπσταϊν μονοπωλεί το ενδιαφέρον και επισκιάζει άλλα ζητήματα, που θεωρούν πιο σημαντικά.

Και ο Τραμπ παραπονέθηκε δημοσίως για αυτό: «(Ο Έπσταϊν) έφυγε. Και θέλουμε να επικεντρωθούμε στις εμπορικές συμφωνίες. Θέλω να επικεντρωθώ στη συμφωνία που μόλις κάναμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία», είπε.



