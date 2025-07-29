Ο Τραμπ διαψεύδει ότι επιδιώκει Σύνοδο Κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, ωστόσο «μπορεί» να πάει στην Κίνα

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε χθες Δευτέρα μέσω Truth Social δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης –των «ψευδών ειδήσεων», όπως έχει βαφτίσει όσα δεν βρίσκει της αρεσκείας του– τα οποία τον θέλουν να «επιδιώκει» να οργανωθεί σύνοδος κορυφής με τον ομόλογό του της Κίνας, τον Σι Τζινπίνγκ — προσθέτοντας όμως πως «μπορεί» να πάει στην Κίνα κατόπιν πρόσκλησης αυτού του τελευταίου, την οποία του έχει απευθύνει ήδη, όπως θύμισε.

«Μπορεί να πάω στην Κίνα, αλλά αυτό θα ήταν μόνο κατόπιν της πρόσκλησης του προέδρου Σι, που έχει επιδοθεί. Κατά τ’ άλλα, κανένα ενδιαφέρον!», έγραψε.

Συνεργάτες των δυο ηγετών έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο συνάντησής τους κατά τη διάρκεια περιοδείας του ρεπουμπλικάνου προέδρου στην Ασία αργότερα φέτος, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Θα επρόκειτο για την πρώτη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι διμερείς σχέσεις, ως προς το εμπόριο και ζητήματα ασφαλείας, παραμένουν τεταμένες.

Συζητείται πιθανή επίσκεψη λίγο πριν από ή αμέσως μετά το ταξίδι του μεγιστάνα στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) την 30ή Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

Ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Κίνας για εμπορικά ζητήματα διεξάγεται στη Στοκχόλμη αυτή την εβδομάδα κι η ενδεχόμενη επιτυχία του στη θεωρία θα άνοιγε τον δρόμο για διμερή σύνοδο κορυφής.

Όμως τυχόν νέα αύξηση των αμερικανικών τελωνειακών δασμών –ως συνέπεια του πόλεμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία ιδίως– ή η επιβολή νέων περιορισμών στις εξαγωγές στην Κίνα θα ματαίωνε το σχέδιο συνάντησης των δυο ηγετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.