Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 43 τραυματίστηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στις ουκρανικές περιφέρειες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Συνολικά οκτώ ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε 16 ανθρώπους στη Ζαπορίζια, όπου χτυπήθηκε ιδίως φυλακή, ενώ άλλες τρεις επιδρομές στοίχισαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους στη Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τις αρχές στις δυο περιφέρειες.

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής των υπηρεσιών του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε τη διάπραξη «ακόμη ενός εγκλήματος πολέμου από τους Ρώσους», αναφερόμενος στο πλήγμα στη φυλακή.

Ο ουκρανός περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ ανέφερε πως κτίρια στο κέντρο κράτησης καταστράφηκαν, ενώ κοντινές κατοικίες επίσης υπέστησαν ζημιές. Κατά τον απολογισμό που δημοσιοποίησε μέσω Telegram, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 35.

Ο περιφερειάρχης στην Ντνιπροπετρόφσκ Σερχίι Λισάκ έκανε λόγο μέσω Telegram για τέσσερις νεκρούς και άλλους οκτώ τραυματίες.

Ουκρανική επιδρομή στο Ροστόφ

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ουκρανικές επιδρομές με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στην περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να προκληθεί πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό, ενημέρωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω Telegram.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, που γενικά ανακοινώνει μόνο πόσα drones καταστράφηκαν, όχι πόσα εξαπολύθηκαν από την Ουκρανία, γνωστοποίησε πως καταρρίφθηκαν συνολικά 74 τη νύχτα, ανάμεσά τους 22 στους αιθέρες της Ροστόφ.

Στην πόλη Σαλσκ, όχημα υπέστη ζημιά εξαιτίας της επιδρομής και ο οδηγός του έχασε τη ζωή του, διευκρίνισε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Σλιούσαρ.

Ζημιές υπέστησαν δυο συρμοί –επιβατικός και εμπορευματικός– σταθμευμένοι στον σιδηροδρομικό σταθμό της ίδιας πόλης, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν ο κ. Σλιούσαρ και οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι. Και οι δύο πηγές διαβεβαίωσαν πως δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός εκεί.

