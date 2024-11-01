Τραμπ για εκλογές: «Εχουν ήδη αποκαλυφθεί απόπειρες να διαπραχθεί νοθεία»

Ενώ απομένουν μόλις 4 ημέρες για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ – και ενώ η πρόωρη ψηφοφορία έχει ξεκινήσει μέσα σε κλίμα πόλωσης και σοβαρών φόβων για έκτροπα – ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ έκανε ξανά λόγω για «νοθεία» και «κλοπή» στην εκλογική διαδικασία.

Χθες, σε προεκλογική ομιλία του στην Αριζόνα, ισχυρίστηκε ότι «προηγείται» και στις επτά «swing states» - τις πολιτείες που αναμένεται να κρίνουν το αποτέλεσμα - προσθέτοντας πως «το μόνο» που μπορεί να αποτρέψει τη νίκη του και την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο είναι «η νοθεία».

Ακριβώς το ίδιο είχε υποστηρίξει πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ηττήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν, υποκινώντας ουσιαστικά την πρωτοφανή εισβολή χιλιάδων ψηφοφόρων στο Καπιτώλιο.

«Το μόνο που μπορεί να μας σταματήσει είναι η κλοπή», επέμεινε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι προηγείται στις πολιτείες - κλειδιά χωρίς να έχει επίσημα στοιχεία. Αντιθέτως, όλες οι δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι μεταξύ των Αμερικανών που έχουν ψηφίσει εκ των προτέρων, προηγείται με διαφορά από 19 ως 29% η αντίπαλός του, η Δημοκρατική αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.

Επίσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον δεξιό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον, ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη πως «έχουν ήδη αποκαλυφθεί απόπειρες να διαπραχθεί νοθεία», χωρίς και πάλι να παρουσιάσει αποδείξεις.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

