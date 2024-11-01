Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Μάλτα τον Δεκέμβριο για να συμμετάσχει σε υπουργικό συμβούλιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Vedomosti, επικαλούμενη την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Θα πρόκειται για το πρώτο ταξίδι που θα κάνει ο κ. Λαβρόφ σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφότου ο στρατός της Ρωσίας εισέβαλε στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πρεσβεία της Μάλτας στη Ρωσία ανέφερε στην εφημερίδα πως η «όλα τα κράτη-μέλη» του ΟΑΣΕ, «συμπεριλαμβανομένης της Ρωσικής Ομοσπονδίας», πρόκειται να πάρουν μέρος στην υπουργική σύνοδο, προσθέτοντας πως μένουν να διευθετηθούν πρακτικές λεπτομέρειες και κατόπιν να σταλούν προσκλήσεις στις αντιπροσωπείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

