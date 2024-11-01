Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε χθες Πέμπτη μήνυση κατά του τηλεοπτικού δικτύου CBS για τη συνέντευξη της αντιπάλου του Κάμαλα Χάρις που μεταδόθηκε από το πρόγραμμα “60 Minutes” στις αρχές Οκτωβρίου, η οποία, σύμφωνα με την προσφυγή, ήταν παραπλανητική.

Η μήνυση, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας, αναφέρει ότι το CBS μετέδωσε δύο διαφορετικές απαντήσεις της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Χάρις σε ερώτηση που της έγινε για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η εκδοχή που μεταδόθηκε από την εκπομπή “60 Minutes” στις 6 Οκτωβρίου δεν περιελάμβανε, όπως αναφέρει η προσφυγή, «τη λεκτική σαλάτα» όπως χαρακτηρίζει την απάντηση της Χάρις σχετικά με το πώς η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο.

«Οι επανειλημμένοι ισχυρισμοί του πρώην προέδρου Τραμπ εναντίον της εκπομπής “60 Minutes” είναι ψευδείς», απάντησε εκπρόσωπος του CBS News. «Η προσφυγή που κατέθεσε σήμερα ο Τραμπ εναντίον του CBS είναι εντελώς αβάσιμη», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Με τη μήνυση ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος ζητεί περίπου 10 δισ. δολάρια για βλάβες που υπέστη.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα αυτή τη συνέντευξη της Χάρις στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και έχει απειλήσει να ακυρώσει την άδεια του τηλεοπτικού δικτύου, αν εκλεγεί στις 5 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

