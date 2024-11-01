Επεισόδιο με πυροβολισμός σημειώθηκε χθες τη νύχτα στο Πουατιέ, στη δυτική κεντρική Γαλλία, με πέντε άτομα σοβαρά τραυματίες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Fusillade à Poitiers, cinq personnes grièvement blessées, annonce le ministre de l’Intérieur #AFP pic.twitter.com/voXJPI1Plw November 1, 2024

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συμβαίνει αλλά γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι το επεισόδιο σημειώθηκε χθες αργά τη νύχτα, σε συμπλοκή 2 πολυάριθμων ομάδων αντίπαλων συμμοριών, ενώ σήμερα αναμένονται στην πόλη ενισχύσεις της αστυνομίας.

«Υπήρχαν μεταξύ 400 και 600 άτομα που εμπλέκονταν με όλα τα είδη όπλων. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο στη διακίνηση ναρκωτικών» δήλωσε ο Μπρούνο Ρετάιγ.

Fusillade à Poitiers: "Entre 400 et 600 personnes impliquées", déclare le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pic.twitter.com/8kmoNMkUaW — BFMTV (@BFMTV) November 1, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.