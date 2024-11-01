Λογαριασμός
Πυροβολισμοί στη Γαλλία, σε συμπλοκή συμμοριών - Τουλάχιστον 5 τραυματίες

Πέντε σοβαρά τραυματίες σε επεισόδιο με πυροβολισμούς χθες αργά τη νύχτα στο Πουατιέ - Αναμένονται στην πόλη ενισχύσεις της αστυνομίας

γαλλια αστυνομια

Επεισόδιο με πυροβολισμός σημειώθηκε χθες τη νύχτα στο Πουατιέ,  στη δυτική κεντρική Γαλλία, με πέντε άτομα σοβαρά τραυματίες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών. 

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συμβαίνει αλλά γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι το επεισόδιο σημειώθηκε χθες αργά τη νύχτα, σε συμπλοκή 2 πολυάριθμων ομάδων αντίπαλων συμμοριών, ενώ σήμερα αναμένονται στην πόλη ενισχύσεις της αστυνομίας. 

«Υπήρχαν μεταξύ 400 και 600 άτομα που εμπλέκονταν με όλα τα είδη όπλων. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο στη διακίνηση ναρκωτικών» δήλωσε ο Μπρούνο Ρετάιγ.

