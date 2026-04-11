Τραμπ: Έχουμε το καλύτερο και πιο «γλυκό πετρέλαιο» του κόσμου - Σας περιμένουμε

«Έχουμε το καλύτερο και πιο «γλυκό πετρέλαιο» (και φυσικό αέριο) του κόσμου (...) Σας περιμένουμε. Γρήγορη ανταπόκριση!» δηλώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) θυμίζοντας πωλητή υδρογονανθράκων σε νέα ανάρτησή του.

Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ έρχεται εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που προκάλεσε το ιρανικό μπλόκο στο Στενό του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός του στενού έχει προκαλέσει άνοδο των τιμών των καυσίμων, και ελλείψεις αργού.

O Τραμπ ουσιαστικά στέλνει μήνυμα στην Τεχεράνη, ότι το κλείσιμο των στενών θα ωφελήσει τελικά την Ουάσινγκτον, με τάνκερ να συρρέουν στις ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«Τεράστιος αριθμός εντελώς άδειων πετρελαιοφόρων, μερικά από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φορτώσουν με το καλύτερο και «πιο γλυκό» πετρέλαιο (και φυσικό αέριο!) οπουδήποτε στον κόσμο. Έχουμε περισσότερο πετρέλαιο από τις δύο επόμενες μεγαλύτερες οικονομίες πετρελαίου μαζί - και υψηλότερης ποιότητας. Σας περιμένουμε. Γρήγορη ανταπόκριση!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.