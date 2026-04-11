Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας στην Κύπρο - 3 τραυματίες, έρευνες για εγκλωβισμένους - Δείτε εικόνες

Kατέρρευσε μέρος διώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή της Γερμασόγειας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής

Κύπρος

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο καθώς κατέρρευσε μέρος διώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή της Γερμασόγειας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του philenews, στο σημείο έσπευσε άμεσα η αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Παράλληλα, τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού τουλάχιστον ενός ακόμη προσώπου.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Πηγή: philenews

Πηγή: philenews

Πηγή: philenews

Πηγή: philenews

philenews

Πηγή: philenews
Πηγή: skai.gr

TAGS: Κύπρος πολυκατοικία κατάρρευση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
