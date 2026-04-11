Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο καθώς κατέρρευσε μέρος διώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή της Γερμασόγειας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του philenews, στο σημείο έσπευσε άμεσα η αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Παράλληλα, τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού τουλάχιστον ενός ακόμη προσώπου.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Πηγή: philenews

Πηγή: skai.gr

