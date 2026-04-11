Μια ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών που ιδρύθηκε από πρώην μέλη των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε την εμπλοκή της στην επιχείρηση που στοχοποίησε κρατικούς αξιωματούχους και ιδιωτικά συμφέροντα στην Κύπρο, λέγοντας ότι «ήθελε να αποκαλύψει τη διαφθορά».



Ένας ανώτερος βοηθός του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη παραιτήθηκε τον Ιανουάριο, μετά από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και τον έδειχνε να συζητά επενδυτικά έργα στην Κύπρο.

Πηγή: skai.gr

Εμφανιζόταν επίσης ένας επιχειρηματίας που άφηνε να εννοηθεί ότι είχε άμεση πρόσβαση στον Νίκο Χριστοδουλίδη, και ένας πρώην υπουργός που εξηγούσε πώς κάνει κάποιος «δωρεές» στην κυβέρνηση. Όσοι εμφανίστηκαν στο οκτάλεπτο βίντεο αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράβαση.υποστηρίζει ότι συμμετείχε στην προετοιμασία του βίντεο. Σε δήλωση προς τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, που επίσης εστάλη στο Reuters, η Black Cube δηλώνει «υπερήφανη» που αποκάλυψε «διαφθορά» και βοήθησε στη «δημιουργία ενός καθαρότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο νησί».«Η Black Cube έχει συνεργαστεί με τις κυπριακές αρχές και είναι βέβαιη ότι θα φτάσουν στην αλήθεια και θα οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», ανέφερε.Η Black Cube διευκρινίζει ότι λαμβάνει νομικές συμβουλές σε κάθε δικαιοδοσία (χώρα) στην οποία δραστηριοποιείται για να διασφαλίσει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων της. Η εμπλοκή της αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά την Παρασκεύη από την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου.

