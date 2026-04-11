Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 175 αιχμαλώτους πολέμου

Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με την κάθε πλευρά να ανταλλάσσει σήμερα 175 αιχμαλώτους, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Γύρισαν στο σπίτι τους 175 στρατιώτες και επτά πολίτες που βρίσκονταν αιχμάλωτοι από τη Ρωσία, επιβεβαίωσε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες είχαν υπερασπιστεί τη χώρα σε διάφορα μέτωπα, από τα ανατολικά έως τα νότια, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονταν σε αιχμαλωσία στη Ρωσία από το 2022.

Πηγή: skai.gr

