Εντολή να βαφτεί το τείχος του Νέου Μεξικού μαύρο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό είναι χαλύβδινο, ώστε λόγω της μπογιάς οι μετανάστες που επιχειρούν να το σκαρφαλώσουν να υποφέρουν, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ!

Στόχος του προέδρου των ΗΠΑ είναι το τείχος να θερμαίνεται περισσότερο ώστε να αποτραπεί η παράτυπη μετανάστευση ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Η Νόεμ μίλησε κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε ένα τμήμα του τείχους στο Νέο Μεξικό, όπου πήρε επίσης μια κυλινδρική βούρτσα για να βοηθήσει στο βάψιμο.

Επισήμανε το απαραίτητο ύψος και το βάθος του τείχους «ως τρόπους για να αποτρέψει τους ανθρώπους που επιδιώκουν να περάσουν πάνω ή κάτω από τους τοίχους». Και στη συνέχεια η Νόεμ έκανε τη δήλωση ότι η Εσωτερική Ασφάλεια θα δοκιμάσει μαύρη μπογιά για να κάνει το μέταλλο πιο ζεστό.

«Αυτό γίνεται ειδικά κατόπιν αιτήματος του προέδρου, ο οποίος καταλαβαίνει ότι στις υψηλές θερμοκρασίες εδώ κάτω, όταν κάτι είναι βαμμένο μαύρο, γίνεται ακόμα πιο ζεστό και θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους να σκαρφαλώσουν. Έτσι, θα βάψουμε ολόκληρο το τείχος των νότιων συνόρων μαύρο για να βεβαιωθούμε ότι ενθαρρύνουμε τα άτομα να μην εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά η Νόεμ.

Πιο... πρακτικός ο αρχηγός της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ, Μάικ Μπανκς, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση με τη Νόεμ, είπε ότι η μπογιά θα βοηθήσει επίσης στην αποτροπή της σκουριάς.

Πηγή: skai.gr

