Μασκ: «Πατάει φρένο» στα σχέδια για νέο κόμμα

Όντας CEO της Tesla, ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ φέρεται να... «πατάει φρένο» στα σχέδια για την ίδρυση νέου κόμματος, προκειμένου να διατηρήσει τους δεσμούς του με εξέχοντες Ρεπουμπλικάνους - ειδικά με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον οποίο ο δισεκατομμυριούχος στοχεύει να υποστηρίξει το 2028.

Ο Μασκ είχε δεσμευτεί ότι το «Κόμμα της Αμερικής» του θα αμφισβητούσε το δικομματικό σύστημα, ωστόσο τόνισε σε όσους βρίσκονται κοντά του ότι προτιμά να επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις του παρά να αποξενώσει τους ψηφοφόρους από τους Ρεπουμπλικάνους συμμάχους του στην Ουάσινγκτον, ανέφερε η Wall Street Journal.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla της xAI και του X είναι ιδιαίτερα πρόθυμος να διατηρήσει τους δεσμούς του με τον Βανς, ο οποίος φημολογείται ευρέως ότι θα «κληρονομήσει» το κίνημα MAGA μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του προέδρου Τραμπ.

Ο Μασκ έχει πει σε συνεργάτες του ότι ο σχηματισμός του «Κόμματος της Αμερικής» θα έβλαπτε αυτή τη σχέση, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Στις εκλογές του 2024 δαπάνησε σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, και σε άλλες Ρεπουμπλικανικές εκστρατείες, βοηθώντας τον Τραμπ σε μια δεύτερη προεδρική νίκη.

Παρόλα αυτά, ο Μασκ δεν έχει αποκλείσει εντελώς το ενδεχόμενο να προχωρήσει με το νέο κόμμα και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026, δήλωσαν στην Journal σύμμαχοι του μεγιστάνα της τεχνολογίας.

Ο Μασκ απείλησε για πρώτη φορά να ξεκινήσει ένα νέο κόμμα τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαμάχης του με τον Τραμπ σχετικά με το «Μεγάλο Όμορφο Φορολογικό νομοσχέδιο» - το οποίο ο Μασκ χαρακτήρισε «αηδιαστικό εξάμβλωμα».

Αρχικά θέλησε να ελέγξει «δύο ή τρεις έδρες στη Γερουσία και οχτώ έως 10 εκλογικές περιφέρειες στη Βουλή», έχοντας αρκετή επιρροή για να επηρεάσει σημαντικές ψηφοφορίες κατά της αμφιλεγόμενης νομοθεσίας.

Πάντως, ο Μασκ, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω το ρεπορτάζ της Journal, δημοσίευσε στο X: «Τίποτα από όσα λέει η @WSJ δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται αληθινό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.