Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε σήμερα τους ηγέτες να αναλάβουν τις "ευθύνες" τους για να δώσουν "προτεραιότητα στον άνθρωπο και στον πλανήτη", στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για έναν κόσμο βυθισμένο στο "χάος".

"Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Γύρω μας, όλα είναι χάος και αβεβαιότητα. Οι διχασμοί. Η βία. Η κατάρρευση του κλίματος. Οι συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η αμφισβήτηση των θεμελιωδών αρχών που μας ενώνουν ως ανθρώπινη οικογένεια", τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

"Το 2026, απευθύνω έκκληση στις ηγέτιδες και τους ηγέτες όλου του κόσμου: αναλάβετε τις ευθύνες σας. Φτάνει πια με τα δεινά. Προτεραιότητα στον άνθρωπο και στον πλανήτη. Προτρέπω όλες και όλους όσοι ακούν αυτό το μήνυμα να διαδραματίσουν τον ρόλο τους. Το μέλλον μας εξαρτάται από την ικανότητά μας να βρούμε συλλογικά το θάρρος να δράσουμε", τόνισε καταγγέλλοντας για ακόμη μια φορά την ανισορροπία μεταξύ στρατιωτικών δαπανών και χρηματοδότησης της βοήθειας προς τους πιο ευάλωτους.

"Την ώρα που γυρίζουμε τη σελίδα μιας ταραγμένης χρονιάς, η διαπίστωση είναι ξεκάθαρη: οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 10% για να ανέλθουν σε 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι 13 φορές περισσότερο από το συνολικό ποσό της αναπτυξιακής βοήθειας, και το ισοδύναμο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος όλης της Αφρικής. Και αυτό, την ώρα που οι συγκρούσεις δεν ήταν ποτέ τόσο σφοδρές μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο".

"Αυτή τη νέα χρονιά, ας πάρουμε την απόφαση να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας. Για να κάνουμε τον κόσμο πιο ασφαλή, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην καταπολέμηση της φτώχειας, και λιγότερο στους πολέμους. Η ειρήνη πρέπει να νικήσει", δήλωσε ο γενικός γραμματέας ο οποίος θα ξεκινήσει την τελευταία χρονιά της θητείας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

