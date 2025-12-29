Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία τον ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με τη Μόσχα, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με drones κατά της ρωσικής προεδρικής κατοικίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εμφανίζεται «σοκαρισμένος», όπως ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν τόνισε πως η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ρωσική διαπραγματευτική θέση θα αναθεωρηθεί. Από την αμερικανική πλευρά, ο Τραμπ και οι βασικοί του σύμβουλοι ενημέρωσαν αναλυτικά τον Πούτιν για τις επαφές τους με την Ουκρανία, καθώς και για τις συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη να προχωρήσει το Κίεβο σε «ουσιαστικά βήματα» προς μια διευθέτηση.

Την επικοινωνία των δύο ανδρών επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπους Τύου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτρ, την οποία χαρακτήρισε «θετική».

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου συζητήθηκε η πορεία του πολέμου. Ωστόσο, έπειτα από περίπου τρεις ώρες συνομιλιών, καμία από τις δύο πλευρές δεν ανακοίνωσε κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.

Η Λέβιτ δεν έδωσε άμεσα περαιτέρω λεπτομέρειες ή επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνομιλίας Τραμπ–Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

