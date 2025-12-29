Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει την επιρροή της Βρετανίας στις τελευταίες «προκλήσεις» της Ουκρανίας, που στοχεύουν να σταματήσουν την ειρηνευτική διαδικασία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ και ως εκ τούτου η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα επανεξεταστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

