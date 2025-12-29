Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντάται αυτή την ώρα στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε δηλώσεις του κατά την συνάντηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι με τον Νετανιάχου θα συζητήσουν «πέντε μεγάλα θέματα». Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, λέγοντας ότι «ακούω πως το Ιράν προσπαθεί να ενισχυθεί ξανά».

«Αν πράγματι συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να τους χτυπήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα υποστήριζε ένα «γρήγορο πλήγμα» κατά του Ιράν εφόσον συνεχιστεί η ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος.



Πηγή: skai.gr

