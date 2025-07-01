Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις για να τεθεί σε ισχύ μια εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας «εντός της επόμενης εβδομάδας».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του για τη Φλόριντα, όπου έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί ένα νέο κέντρο κράτησης παράτυπων μεταναστών, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να επιτευχθεί εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα μέχρι την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην αμερικανική πρωτεύουσα στις 7 Ιουλίου.

«Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει, και ελπίζουμε ότι θα γίνει εντός της επόμενης εβδομάδας», απάντησε.

Σε δήλωσή του αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι στη συνάντηση που θα έχει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την επόμενη εβδομάδα, θα μιλήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας χαχαρκτηριστικά: «Ο Νετανιάχου θέλει το τέλος του πολέμου».

Ο ταχύς τρόπος που επετεύχθη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν την περασμένη εβδομάδα, δίνοντας τέλος στον πόλεμο 12 ημερών μεταξύ των δύο χωρών αυτών, αναζωπύρωσε τις ελπίδες για τον τερματισμό των μαχών στη Λωρίδα της Γάζας, όπου πάνω από 20 μήνες πολέμου έχουν δημιουργήσει καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες για έναν πληθυσμό άνω των δύο εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη δηλώσει την Παρασκευή ότι μια εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς είναι «κοντά».

Εντούτοις, στο πεδίο, οι μάχες συνεχίζονται να μαίνονται μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των παλαιστινιακών ένοπλων ομάδων.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επέκτεινε την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί άφησαν σήμερα 17 νεκρούς, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: AFP, Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

