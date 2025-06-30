Οι Παλαιστίνιοι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έκαναν λόγο σήμερα για μια από τις χειρότερες νύκτες ισραηλινών βομβαρδισμών εδώ και εβδομάδες, αφού ο στρατός του Ισραήλ είχε εκδώσει εντολές εκκένωσης για πολλές περιοχές και την ώρα που Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένονται στην Ουάσινγκτον στο πλαίσιο νέας προσπάθειας της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ να πετύχει μια εκεχειρία.

Μία ημέρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, που μαίνεται εδώ και 20 μήνες, σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται σήμερα στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες αναφορικά με την επίτευξη εκεχειρίας, το Ιράν και το ενδεχόμενο σύναψης διπλωματικών συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και περιφερειακών χωρών, σύμφωνα με το Reuters.

Όμως στη Λωρίδα της Γάζας οι Παλαιστίνιοι λένε ότι οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

«Οι εκρήξεις δεν σταμάτησαν ποτέ, βομβάρδισαν σχολεία και σπίτια. Ένιωθες σαν να γινόταν σεισμός», δήλωσε ο 60χρονος Σαλάχ, πατέρας πέντε παιδιών, από την πόλη της Γάζας. «Στις ειδήσεις ακούμε ότι η εκεχειρία είναι κοντά, επί του πεδίου βλέπουμε θάνατο και ακούμε εκρήξεις», πρόσθεσε.

Ισραηλινά τανκς προωθήθηκαν σε ανατολικές συνοικίες του προαστίου Ζεϊτούν στην πόλη της Γάζας και βομβάρδισαν πολλές περιοχές στο βόρειο τμήμα του θύλακα, ενώ πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τουλάχιστον τέσσερα σχολεία αφού έδωσαν εντολή σε εκατοντάδες οικογένειες που είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε αυτά να τα εγκαταλείψουν, δήλωσαν κάτοικοι.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σήμερα, δήλωσαν οι υγειονομικές αρχές του θύλακα, εκ των οποίων 10 στη Ζεϊτούν.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Ο σφοδρός βομβαρδισμός πραγματοποιήθηκε μετά τις εντολές εκκένωσης που εξέδωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις για μεγάλες περιοχές στη βόρεια Γάζα, όπου έχουν ήδη σημειωθεί εκτεταμένη καταστροφή από τις προηγούμενες ισραηλινές επιχειρήσεις.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ζήτησαν από τους κατοίκους να κατευθυνθούν νότια, λέγοντας ότι σχεδιάζουν να πολεμήσουν εναντίον μαχητών της Χαμάς που δραστηριοποιούνται στον βορρά, περιλαμβανομένου του κέντρου της πόλης της Γάζας.

Breaking | Israeli occupation aircraft bomb a tent sheltering displaced Palestinians in the yard of Shuhada al-Aqsa Hospital in Deir al-Balah, central Gaza Strip. pic.twitter.com/QbEswiqoBn — Quds News Network (@QudsNen) June 30, 2025

Επόμενα βήματα

Μία ημέρα αφού ο Τραμπ ζήτησε «να γίνει συμφωνία στη Γάζα, να επιστρέψουν οι όμηροι», ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, στενός συνεργάτης του Νετανιάχου, αναμένεται σήμερα στον Λευκό Οίκο, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Στο Ισραήλ το συμβούλιο ασφαλείας αναμένεται να συνεδριάσει για να συζητήσει τα επόμενα βήματα στη Γάζα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Την Παρασκευή ο επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι η τρέχουσα επιχείρηση στη Γάζα πλησιάζει στην επίτευξη των στόχων της και το Σάββατο ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έχουν δημιουργηθεί νέες ευκαιρίες για την επιστροφή των ομήρων, 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι παραμένουν εν ζωή.

Παλαιστινιακές και αιγυπτιακές πηγές, που έχουν γνώση των πιο πρόσφατων προσπαθειών για την επίτευξη εκεχειρίας, δήλωσαν ότι το Κατάρ και η Αίγυπτος έχουν εντείνει τις επαφές τους με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, αλλά δεν έχει οριστεί ημερομηνία για έναν νέο γύρο συνομιλιών.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η πρόοδος των συνομιλιών εξαρτάται από το αν το Ισραήλ θα αλλάξει τη στάση του και θα συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο και να αποσυρθεί από τη Γάζα. Το Ισραήλ τονίζει ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο όταν αφοπλιστεί και εξαρθρωθεί η Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

