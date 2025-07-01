Η Γερμανία καλεί τον Ιρανό πρέσβη για υπόθεση κατασκοπείας 

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον Ιρανό πρέσβη την Τρίτη, μετά τη σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για εβραϊκούς στόχους και άτομα στο Βερολίνο.

«Δεν θα ανεχθούμε καμία απειλή κατά της εβραϊκής ζωής στη Γερμανία. Οι κατηγορίες εναντίον ενός άνδρα στη Δανία, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε ως πράκτορας του Ιράν, πρέπει να διερευνηθούν πλήρως», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.