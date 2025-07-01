«Οι πολίτες μπορούν να καταλάβουν ότι παλαιότερα οι καιροί ήταν καλύτεροι και οι πολιτικές μας ήταν διαφορετικές. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα πρέπει να επενδύσουμε σε κάτι που όλοι θεωρούσαν δεδομένο: ΕΙΡΗΝΗ και ΣΤΑΘΕΤΡΟΤΗΤΑ». Με την επισήμανση αυτή ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος της συζήτησης με θέμα: «Η στρατηγική της Ευρώπης για την άμυνα και την ασφάλεια», στο πλαίσιο της 29ης Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης που διοργάνωσαν στην Αθήνα, το Economist με την ελληνική κυβέρνηση.

Τη διατύπωσε η Radmila Shekerinska, αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ, έχοντας ως συνομιλητή της τον σερ Πάτρικ Σάντερς, στρατηγό, πρώην αρχηγό του βρετανικού γενικού επιτελείου και πρόεδρο της Herminius Strategic Intelligence (εταιρεία συμβούλων στρατηγικής). Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Daniel Franklin, αρχισυντάκτης και συντάκτης για θέματα επιχειρήσεων, οικονομίας και επιστημών του «The Economist».

Με αφορμή την ερώτηση του συντονιστή, για το «πώς θα διασφαλίσει το ΝΑΤΟ ότι θα έχουμε μια έξυπνη υλοποίηση της συμφωνίας που κατέληξαν οι σύμμαχοι στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής για τη διάθεσης του 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας σε αμυντικές δαπάνες;» η κ. Shekerinska, είπε μεταξύ άλλων: «Έχουμε συμφωνήσει σε κάποια σχέδια άμυνας και ζητάμε από τους υπεύθυνους χάραξης στρατηγικής να μας πουν ποιες δυνατότητες έχουμε για την υλοποίηση. Όλοι οι σύμμαχοι συμφώνησαν αρχικά για το ποιες είναι οι ανάγκες μας και οι ηγέτες στήριξαν αυτές τις αποφάσεις, ότι είμαστε έτοιμοι να ξοδεύουμε το 5%. Και τώρα είναι που αρχίζουν τα δύσκολα.

Βάσει των τελευταίων εξελίξεων όλοι κατανοούμε ότι πρέπει πλέον να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό για να αποτρέψουμε τον κίνδυνο. Μιλάμε για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία προκειμένου να μπορεί να παράγει αμυντικά προϊόντα αλλά και για να παράσχουμε στην Ουκρανία τη στήριξη που χρειάζεται. Στο ερώτημα αν το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να προσαρμοστεί, η απάντηση είναι "ναι"», τόνισε η ίδια.

Στην ερώτηση αν «υπάρχει κάποιος "οδικός χάρτης" σε αυτά που συμφωνήθηκαν, κάτι πιο εμπεριστατωμένο για το πώς θα διαχειριστούμε τους διαθέσιμους πόρους» όπως και «πόσο μακριά έχει πάει η σχεδιαστική διαδικασία ή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα» η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε: «Οι στόχοι ικανότητας είναι γύρω στο 35%. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλο αυτό που ζητάμε από τους φορολογούμενους πολίτες και τις κυβερνήσεις αλλά η απειλή που αντιμετωπίζουμε είναι τελείως διαφορετική. Όλοι προσαρμοζόμαστε στην απειλή. Ξέρουμε ότι αυτή η ήπειρος έχει επωφεληθεί από το μέρισμα ειρήνης του παρελθόντος». […] «Αυτό που είναι πραγματικό είναι οι στόχοι ικανότητας. Το να έχουμε μια ανεπτυγμένη αεράμυνα, δεν είναι λίγο. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για όλα αυτά». […] «Τώρα δεν θέλουμε να οριοθετήσουμε ποιοι θα είναι οι στόχοι αλλά πώς θα υλοποιήσουμε το όλο σχέδιο. Κι εδώ θα παντρέψουμε την καινοτομία με την αμυντική βιομηχανία […] Τα επόμενα χρόνια δεν είναι μόνο ζητούμενο το τι παραδίδει η κυβέρνηση κάθε κράτους αλλά και τι παραδίδει η ίδια η αμυντική βιομηχανία. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι, εμείς να μην έχουμε θέσει στόχους αλλά η αμυντική βιομηχανία δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να παράγουμε αυτό που χρειαζόμαστε, πιο έξυπνα και πιο αποτελεσματικά».

«Πως βλέπετε την υλοποίηση της πρόκλησης που ανέλαβε το ΝΑΤΟ;», ρωτήθηκε ο σερ Πάτρικ Σάντερς για να απαντήσει: «Πιστεύω ότι όσοι παραβρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής κατανόησαν ότι έχουμε μία νίκη. Όλες οι συζητήσεις ήταν στο 3,5% ή στο 5% Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η συνάφεια με το πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή, αν μπορούμε να αποτρέψουμε τον εχθρό που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, τη Ρωσία. Εκτιμώ ότι χρειαζόμαστε 2-5 χρόνια για να έχουμε μια απάντηση σε αυτό. Πιστεύω όμως ότι κινούμαστε προς μία σωστή κατεύθυνση όπως και ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί άμεσα στο ΝΑΤΟ. Θα βρει μια ευκαιρία να ικανοποιήσει τα επεκτατικά της σχέδια και ταυτόχρονα να υπονομεύσει και τη συνεργασία του ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν πρέπει εμείς να αντισταθούμε από τη στιγμή που θέσαμε στόχους. Άρα είναι σημαντικό το χρονοδιάγραμμα που θέσαμε. Το 2035 είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που θέσαμε.

Αυτά είναι σχέδια που έχουμε ήδη αποφασίσει εδώ και χρόνια. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να έχουμε ολοκληρώσει αυτά τα σχέδια μέχρι το 2030».

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια γενική γραμματέα του ΝΑΤΟ, «αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι μια βαθμονόμηση γιατί αν έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα πέντε ετών και όλοι κάνουμε το ίδιο, πηγαίνοντας στους ίδιους παραγωγούς άμυνας ζητώντας να υπογράψουμε συμβόλαια, τότε, ούτε τα χρήματα θα μπορούμε να βρούμε, ούτε και οι βιομηχανίες θα μπορούν να παράξουν τα αμυντικά προϊόντα».

Σε ό,τι αφορά την κατανόηση των χωρών περί των νέων αμυντικών αναγκών της ΕΕ ο πρώην αρχηγός του βρετανικού γενικού επιτελείου είπε μεταξύ άλλων: «Αν δούμε χώρες όπως Φινλανδία, Βαλτικές Χώρες, Σουηδία, διαπιστώσουμε ότι αυτές είναι χώρες που εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης κατανοούν το αναπόφευκτο της ρωσικής επιθετικότητας. Οπότε, μπορούμε να μάθουμε από αυτές τις χώρες», και συμπλήρωσε: «Εξαιτίας των προηγούμενων χρόνων έχουμε χάσει τον βηματισμό μας. Πρέπει να το δούμε τώρα υπό νέο πρίσμα».

Κλείνοντας τη συζήτηση η κ. Shekerinska τόνισε: «Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτοί που έλεγαν ότι η απειλή είναι εκεί είχαν δίκιο. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα που μας ζητά να απαντήσουμε στο πώς να αποτρέψουμε έναν πόλεμο που είναι υπαρκτός. Γι' αυτό και οι σύμμαχοι αποφάσισαν να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση με τους πολίτες, με το κοινό. Οι πολίτες μπορούν να καταλάβουν ότι παλαιότερα οι καιροί ήταν καλύτεροι και οι πολιτικές μας ήταν διαφορετικές. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Τώρα πρέπει να επενδύσουμε σε κάτι που όλοι θεωρούσαν δεδομένο ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΤΡΟΤΗΤΑ».

