Οργανώσεις υποστήριξης των μεταναστών και προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων κατέθεσαν τις πρώτες προσφυγές εναντίον των εκτελεστικών διαταγμάτων που υπέγραψε χθες ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως εκείνο που καταργεί το δικαίωμα του εδάφους, δηλαδή την αυτόματη απόκτηση της υπηκοότητας από όποιον γεννιέται στις ΗΠΑ.

Οι προσφυγές κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακά δικαστήρια της Μασαχουσέτης και του Νιου Χαμσάιρ. Αναμένεται, επίσης, ότι τα διατάγματα θα αμφισβητηθούν στα δικαστήρια και από πολλούς γενικούς εισαγγελείς Δημοκρατικών Πολιτειών, όπως η Καλιφόρνια και το Κονέκτικατ.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Οι πρώτες προσφυγές βάζουν στο στόχαστρο ένα κεντρικό κομμάτι της σαρωτικής καταστολής της μετανάστευσης εκ μέρους του Τραμπ, την εντολή προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να μην αναγνωρίζουν την ιθαγένεια των παιδιών που γεννιούνται στις ΗΠΑ από μητέρες που βρίσκονται παράτυπα στη χώρα ή προσωρινά (με βίζα) και οι πατέρες του δεν είναι υπήκοοι των ΗΠΑ ή νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι.

Λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) και άλλες οργανώσεις υπέβαλαν την πρώτη προσφυγή στο Κονκόρντ του Νιου Χαμσάιρ. Μια δεύτερη κατατέθηκε γύρω στα μεσάνυχτα στη Βοστόνη από μια έγκυο και οργανώσεις υποστήριξης των μεταναστών.

Οι τυχόν εφέσεις στις αποφάσεις που θα λάβουν οι τοπικοί δικαστές θα εξεταστούν στο 1ο Περιφερειακό Εφετείο, οι πέντε δικαστές του οποίου είναι όλοι τους διορισμένοι από Δημοκρατικούς προέδρους, κάτι εξαιρετικά σπάνιο σε όλες τις ΗΠΑ.

Και στις δύο προσφυγές επισημαίνεται ότι το εκτελεστικό διάταγμα παραβιάζει το δικαίωμα ιθαγένειας όπως ορίστηκε από τη 14η Τροπολογία του Συντάγματος όπου αναφέρεται ότι όλοι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ είναι πολίτες της χώρας. Οι προσφυγές βασίζονται επίσης στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 1898 (ΗΠΑ εναντίον Γουόνγκ Κιμ Αρκ) που έκρινε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς που δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ δικαιούνται την αμερικανική υπηκοότητα.

Η έγκυος γυναίκα που προσέφυγε εναντίον των διαταγμάτων του Τραμπ ζει στη Μασαχουσέτη (στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται μόνο ως «Ο.Ντοου» και δεν αποκαλύπτεται το όνομά της) και έχει λάβει προσωρινό καθεστώς προστασίας. Αναμένεται να γεννήσει τον Μάρτιο.

Το προσωρινό καθεστώς προστασίας χορηγείται σε πρόσωπα που προέρχονται από χώρες όπου έχουν σημειωθεί φυσικές καταστροφές ή ένοπλες συρράξεις ή άλλα έκτακτα γεγονότα και σήμερα καλύπτει περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους από 17 χώρες.

Εκκρεμούν ακόμη οι προσφυγές εναντίον και άλλων διαταγμάτων του Τραμπ. Μια ένωση που εκπροσωπεί τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε 37 υπηρεσίες και υπουργεία αμφισβητεί τη νομιμότητα του διατάγματος με το οποίο καθίσταται ευκολότερη η απόλυση χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων και η αντικατάστασή τους με άτομα πολιτικά προσκείμενα στην κυβέρνηση. Άλλες προσφυγές από ενώσεις εργαζομένων και ομάδες προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος υποστηρίζουν ότι η «συμβουλευτική ομάδα» του Ίλον Μασκ που αποκαλείται «Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» παραβιάζει τον ομοσπονδιακό νόμο περί διαφάνειας στην κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

