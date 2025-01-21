Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας θα επισκεφτεί την Τουρκία την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και τον Πρόεδρο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Συρία θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Εξάλλου, με μήνυμά της στο «Χ», η Κάγια Κάλας εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την τραγική απώλεια ζωών στην πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο στην επαρχία Μπολού της Τουρκίας. «Είμαι συντετριμένη», έγραψε η Κ. Κάλας, προσθέτοντας: «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στα θύματα και τις οικογένειές τους και την εγκάρδια υποστήριξή μου στους γενναίους διασώστες που εργάζονται ακούραστα για να περιορίσουν τις φλόγες. Στεκόμαστε στο πλευρό της Τουρκίας σε αυτή τη στιγμή θλίψης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.