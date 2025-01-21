Μήνυση κατά του Τραμπ για τις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων

Μήνυση κατά του Ντόναλντ Τραμπ για το εκτελεστικό διάταγμα που θα διευκολύνει την απόλυση υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων κατέθεσε συνδικάτο εργαζομένων.

Eιδικότερα, το National Treasury Employees Union, το οποίο εκπροσωπεί κυβερνητικούς υπαλλήλους των ΗΠΑ σε 37 υπηρεσίες, αναφέρει σε μήνυση που κατέθεσε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον αργά τη Δευτέρα ότι η απόφαση του Τραμπ είναι αντίθετη με το νομοθετικό σώμα, αφού το Κογκρέσο θέσπισε τα «δικαιώματα δέουσας διαδικασίας» για τους υψηλόβαθμους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

«Το Εκτελεστικό Διάταγμα θα αναδιαμορφώσει ριζικά τη δημόσια διοίκηση αυξάνοντας δραστικά τον αριθμό και το είδος των υπαλλήλων που βρίσκονται σε μια νέα κατηγορία εξαιρούμενων υπηρεσιών και κινδυνεύουν να απολυθούν χωρίς δικαιώματα », αναφέρει η αγωγή.

Ο Χάρισον Φιλντς, αναπληρωτής γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, είπε ότι η μήνυση κατατέθηκε από «αριστερούς» και «η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να τους αντιμετωπίσει στο δικαστήριο».

Η μήνυση του συνδικάτου των υπαλλήλων αναμένεται να είναι μόνο η αρχή του κύματος των νομικών προκλήσεων κατά των εκτελεστικών διαταγών του Τραμπ που υπέγραψε την πρώτη ημέρα της θητείας του.

Έχει ήδη κατατεθεί μήνυση σχετικά με την απόφαση του Τραμπ να τερματίσει την αυτόματη υπηκοότητα για τα παιδιά που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ των οποίων οι γονείς βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα. Επιπλέον, ένα συνδικάτο που εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μήνυσε τη νέα διοίκηση για την απόφαση μείωσης του κόστους από το υπουργείο Αποτελεσματικότητας του οποίου ηγείται ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ.

Η εντολή του Τραμπ επαναφέρει απόφαση που εξέδωσε λίγο πριν χάσει τις προεδρικές εκλογές του 2020. Καταργεί ορισμένες προστασίες των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνοντας μια νέα ταξινόμηση ομοσπονδιακών εργαζομένων γνωστή ως «Πρόγραμμα F». Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακάλεσε την εντολή την τρίτη ημέρα της θητείας του, προτού τεθεί σε ισχύ. Το διάταγμα του 2020 αντιμετώπισε επίσης νομικές προκλήσεις από τα συνδικάτα δημοσίων υπαλλήλων.



