Ο πρωθυπουργός του Κατάρ εξέφρασε σήμερα από το Νταβός την ελπίδα ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα επιστρέψει στη Λωρίδα της Γάζας για να αναλάβει εκεί διακυβερνητικό ρόλο, μόλις λήξει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Μιλώντας στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στην Ελβετία, δύο ημέρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας στον παλαιστινιακό θύλακα, μια συμφωνία εκεχειρίας που επετεύχθη με τη βοήθεια της Ντόχας, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας - και όχι οποιασδήποτε άλλης χώρας - θα πρέπει να υπαγορεύσουν τον τρόπο με τον οποίο ο θύλακας θα κυβερνηθεί.

«Ελπίζουμε να δούμε την Παλαιστινιακή Αρχή πίσω στη Γάζα. Ελπίζουμε να δούμε μια κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει πραγματικά τα ζητήματα του λαού εκεί. Και υπάρχει πολύς δρόμος να αντιμετωπιστεί η καταστροφή στη Γάζα», είπε.

Η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τον 15μηνο πόλεμο του εβραϊκού κράτους κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας.

Μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, επετεύχθη με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο της Χαμάς στην "μεταπολεμική" Γάζα, αλλά είναι εξίσου αντίθετο στη διακυβέρνηση από την Παλαιστινιακή Αρχή, όργανο που δημιουργήθηκε μετά τις ειρηνευτικές Συμφωνίες του Όσλο του 1993, οι οποίες περιορίζουν τις εξουσίες διακυβέρνησης στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

Μετά από μια σύντομης διάρκειας ενδοπαλαιστινιακή σύγκρουση μεταξύ της Φάταχ και της Χαμάς, των δύο κύριων παλαιστινιακών πολιτικών οργανώσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, η Χαμάς πήρε τον έλεγχο το 2007 της Λωρίδας της Γάζας, εκδιώκοντας τη Φάταχ, που ίδρυσε ο Γιάσερ Αραφάτ. Στην Παλαιστινιακή Αρχή κυριαρχεί η Φάταχ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

