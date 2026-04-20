Ιρανικά ΜΜΕ: Το Ιράν δεν έχει αλλάξει την απόφασή του να απέχει από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Πακιστάν, το Ιράν δεν έχει «αλλάξει την απόφασή του να απέχει» από τις συνομιλίες, σύμφωνα με το σκληροπυρηνικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Tasnim, ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ παραμένει «εμπόδιο», αλλά, πέρα από αυτό, τα μηνύματα των ΗΠΑ προς το Ιράν «περιέχουν περαιτέρω υπερβολικές απαιτήσεις που θολώνουν τις προοπτικές για τις επικείμενες συνομιλίες».

Το Ιράν «παραμένει πλήρως προετοιμασμένο για στρατιωτική αντιπαράθεση και για να τιμωρήσει για άλλη μια φορά τις ΗΠΑ», σημειώνει το Tasnim.

Το Tasnim δεν έχει κατονομάσει κανέναν αξιωματούχο ως πηγή του στο δημοσίευμά του, και μένει να δούμε αν το Ιράν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες ή όχι.

