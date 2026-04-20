Λιβύη: Τέσσερις μετανάστες σώθηκαν στη Μεσόγειο, μετά το ναυάγιο στο Τομπρούκ

Τέσσερις μετανάστες διασώθηκαν στη Μεσόγειο, πέντε και πλέον ημέρες αφού το πλοιάριο με οποίο ήλπιζαν να φτάσουν στην Ευρώπη βυθίστηκε στα ανοιχτά της Λιβύης, ανέφεραν σήμερα τρεις λιβυκές πηγές και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Τουλάχιστον δέκα επίδοξοι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 31 αγνοούνται μετά το ναυάγιο, στα ανοιχτά του Τομπρούκ. Έξι σοροί ξεβράστηκαν στην ακτή το Σάββατο.

Ο ΔΟΜ ανέφερε ότι οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται. Οι μετανάστες κατάγονταν από την Αίγυπτο και το Σουδάν, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η Λιβύη είναι κόμβος στον δρόμο που ακολουθούν οι μετανάστες –πολλοί εξ αυτών από την υποσαχάρια Αφρική– διακινδυνεύοντας τη ζωή τους για να φτάσουν στην Ευρώπη, αφού διασχίσουν την έρημο και τη θάλασσα, με την ελπίδα ότι θα γλιτώσουν από τους πολέμους και τη φτώχεια. Με βάση στοιχεία του ΟΗΕ που ανάγονται στα τέλη του 2025, περισσότεροι από 900.000 μετανάστες φιλοξενούνται σε 100 δήμους της Λιβύης.

Πηγή: skai.gr

