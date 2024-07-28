Τραμπ- Εκλογές ΗΠΑ: Νέες υποσχέσεις - Αυτή τη φορά για το bitcoin

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ μετατράπηκε χθες Σάββατο σε ιεροκήρυκα των κρυπτονομισμάτων, υποσχόμενος πως εάν επανεκλεγεί στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο, θα είναι ο «πρόεδρος υπέρ της καινοτομίας και υπέρ του bitcoin που χρειάζεται η Αμερική».

«Το bitcoin αντιπροσωπεύει την ελευθερία, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία έναντι του κρατικού καταναγκασμού και του ελέγχου της κυβέρνησης Μπάιντεν-Χάρις», είπε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίου του τομέα των κρυπτονομισμάτων στη Νάσβιλ (Τενεσί).

Ο πρώην ένοικος του Λευκού Οίκου υποσχέθηκε πως αν επικρατήσει, όχι μόνο θα «κρατήσει το 100%» των μπιτκόιν που διακρατεί «η αμερικανική κυβέρνηση», αλλά θα αναγορεύσει το ψηφιακό νόμισμα σε «σκληρό πυρήνα των εθνικών στρατηγικών αποθεμάτων».

«Αυτή θα είναι η πολιτική της κυβέρνησής μου», διαβεβαίωσε, παροτρύνω τους αμερικανούς κατόχους κρυπτονομισμάτων «να μην πουλήσουν ποτέ» τα bitcoin τους.

Ο Ρεπουμπλικάνος άλλαξε μάλλον πρόσφατα γνώμη για τους πόρους αυτής της άυλης φύσης: είχε καταφερθεί εναντίον των κρυπτονομισμάτων όταν ήταν πρόεδρος.

«Αν δεν υιοθετήσουμε τα κρυπτονομίσματα και την τεχνολογία του bitcoin, θα το κάνει η Κίνα», επανέλαβε εξάλλου. «Η μοίρα της Αμερικής είναι να ηγείται, να ξεπερνά τους αντιπάλους της και δεν θα εκχωρήσουμε τις βιομηχανίες μας σε κανέναν», πέταξε.

Αναγνώρισε πάντως πως για το mining (σ.σ. «εξόρυξη», επιβεβαίωση συναλλαγών επ’ αμοιβή) και «παραγωγή» bitcoin και αλυσίδων blockchains θα χρειαστούν «τεράστιες ποσότητες ηλεκτρισμού».

«Θα κατασκευάζουμε ηλεκτρικούς σταθμούς στις εγκαταστάσεις (...) Θα χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα, γιατί θα είμαστε υποχρεωμένοι. Θα χρησιμοποιούμε πυρηνική ενέργεια. Θα παράγουμε τόσο ηλεκτρισμό που θα πείτε ‘σας παρακαλούμε, κύριε πρόεδρε, όχι άλλο ηλεκτρισμό!’», χαριτολόγησε.

Άδραξε εξάλλου την ευκαιρία για να επικρίνει την Κάμαλα Χάρις, την αντιπρόεδρο που αναμένεται να είναι η Δημοκρατική αντίπαλός του την 5η Νοεμβρίου, κατ’ αυτόν «τρελή της ριζοσπαστικής αριστεράς (...) που τάσσεται εναντίον των κρυπτονομισμάτων», διατρανώνοντας πως αν εκλεγεί θα τελειώσει την «εκστρατεία» που ερίζει ότι διεξάγει εναντίον του άυλου ψηφιακού νομίσματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

