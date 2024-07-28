Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε σήμερα ότι η Ρωσία θα ξαναρχίσει την παραγωγή πυρηνικών όπλων μεσαίου βεληνεκούς, αν οι ΗΠΑ επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους να αναπτύξουν πυραύλους στη Γερμανία ή αλλού στην Ευρώπη.

«Αν οι ΗΠΑ θέσουν σε εφαρμογή σχέδια αυτού του είδους, θα θεωρήσουμε τον εαυτό μας απαλλαγμένο από το μονομερές μορατόριουμ που είχε υιοθετηθεί προηγουμένως για την ανάπτυξη δυνατοτήτων πλήγματος μεσαίου και μικρού βεληνεκούς», σημείωσε ο Πούτιν σε ομιλία που εκφώνησε σε ναυτική παρέλαση στην Αγία Πετρούπολη.

Οι εξοπλισμοί αυτού του είδους, βεληνεκούς 500 ως 5.500 χιλιομέτρων, αποτελούσαν κάποτε το αντικείμενο συνθήκης για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα, τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς (FNI) που είχε υπογραφεί την εποχή της ΕΣΣΔ.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν το 2019 από την συνθήκη αυτή, κατηγορώντας η μια την άλλη ότι δεν σέβεται πια τους όρους της. Η Μόσχα είχε ωστόσο ανακοινώσει ότι δεν θα ξαναρχίσει την παραγωγή πυραύλων αυτού του είδους όσο οι ΗΠΑ δεν προχωρούν στην ανάπτυξή τους στο εξωτερικό.

Τον Ιούλιο η Ουάσινγκτον και το Βερολίνο ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους «να αρχίσουν να αναπτύσσουν σποραδικά δυνατότητες πυρός μεγάλου βεληνεκούς» στη Γερμανία το 2026, αναφερόμενες σε πυραύλους SM-6, πυραύλους Tomahawk και υπερηχητικά όπλα που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης.

«Σημαντικές ρωσικές τοποθεσίες της κρατικής και στρατιωτικής διοίκησης θα βρεθούν στο βεληνεκές αυτών των πυραύλων (...) Ο χρόνος πτήσης αυτών των πυραύλων, που θα μπορούσαν στο μέλλον να εξοπλιστούν με πυρηνικές κεφαλές, ως το έδαφός μας θα είναι περίπου 10 λεπτά», σημείωσε σήμερα ο Πούτιν.

«Η κατάσταση αυτή φέρνει στη μνήμη τα γεγονότα του Ψυχρού Πολέμου που συνδέονται με την ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς Pershing στην Ευρώπη», επισήμανε επίσης ο Ρώσος πρόεδρος.

Το Κρεμλίνο είχε ήδη προειδοποιήσει στα μέσα Ιουλίου ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα καταστούν θεμιτοί στόχοι της Ρωσίας στην περίπτωση ανάπτυξης αμερικανικών πυραύλων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές με αφορμή ετήσια παρέλαση του ρωσικού στόλου στην Αγία Πετρούπολη, στην οποία φέτος συμμετείχαν κινεζικά, ινδικά και αλγερινά πλοία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

