Μεγάλες (και πολιτικές) διαστάσεις παίρνει η «κόντρα» του υποψήφιου αντιπροέδρου του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς (JD Vance) με την δημοφιλή ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston), με αφορμή παλιότερες δηλώσεις τους για τις «δυστυχισμένες, άτεκνες κυρίες με γάτες» που κυβερνούν τους Δημοκρατικούς, με στόχο την Κάμαλα Χάρις.

Πρόσφατα, η Ανιστον του απάντησε δεικτικά: «Κύριε Βανς, προσεύχομαι η κόρη σας να είναι αρκετά τυχερή ώστε να αποκτήσει τα δικά της παιδιά μια μέρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να στραφεί στην εξωσωματική γονιμοποίηση ως δεύτερη επιλογή. Γιατί προσπαθείτε να της το στερήσετε κι αυτό».

Ο σάλος που προκλήθηκε στην Αμερική ήταν τόσο μεγάλος που διάφορα μέσα και δημοσιογράφοι άφησαν να εννοηθεί ότι «τρίζει» η υποψηφιότητα του και ότι είναι θέμα χρόνου ο υποψήφιος πρόεδρος Τραμπ να τον «καθαιρέσει».

Εχθές, με δηλώσεις του στην εκπομπή της Μέγκιν Κέλι, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Αντιπρόεδρος επανήλθε στο θέμα, σχολιάζοντας την ανάρτηση της Άνιστον που είχε γίνει viral.

«Αυτό είναι αηδιαστικό, επειδή η κόρη μου είναι 2 ετών. Και δεύτερον, αν είχε προβλήματα γονιμότητας, όπως είπα σε εκείνη την ομιλία, θα έκανα ό,τι μπορούσα για να προσπαθήσω να τη βοηθήσω γιατί πιστεύω ότι οι οικογένειες και τα μωρά είναι καλό πράγμα».

JD Vance attacks Jennifer Aniston as "disgusting" after she reacted to his "childless cat ladies" gaffe.



Not only it’s JD Vance out of touch, but it’s becoming clear he’s creepy and strange as well. #JDVanceIsCreepy #JDVance



pic.twitter.com/Nx4yjlv131 — Bob Marsdale (@BobMarsdale) July 27, 2024

JD Vance claps back at Jennifer Aniston for dragging his daughter, 2, into ‘childless cat ladies’ drama: ‘Disgusting’ https://t.co/xJYs66YewX pic.twitter.com/MjdkRYOTVx — Page Six (@PageSix) July 28, 2024

Πηγή: skai.gr

