Στην αντεπίθεση ο Τζέι Ντι Βανς για το σχόλιο της Τζένιφερ  Άνιστον : « Ήταν αηδιαστικό αυτό που είπε για την κόρη μου» 

Μεγάλες και πολιτικές διαστάσεις παίρνει η «κόντρα» του υποψήφιου αντιπροέδρου του Τραμπ με την δημοφιλή ηθοποιό  με αφορμή παλιότερες δηλώσεις τους για τις «άτεκνες κυρίες με γάτες» που κυβερνούν τους Δημοκρατικούς. 

JD Vance

Μεγάλες (και πολιτικές) διαστάσεις παίρνει η «κόντρα» του υποψήφιου αντιπροέδρου του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς (JD Vance) με την δημοφιλή ηθοποιό Τζένιφερ  Άνιστον (Jennifer Aniston),  με αφορμή παλιότερες δηλώσεις τους για τις «δυστυχισμένες, άτεκνες κυρίες με γάτες» που κυβερνούν τους Δημοκρατικούς, με στόχο την Κάμαλα Χάρις. 

Πρόσφατα, η Ανιστον του απάντησε δεικτικά: «Κύριε Βανς, προσεύχομαι η κόρη σας να είναι αρκετά τυχερή ώστε να αποκτήσει τα δικά της παιδιά μια μέρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να στραφεί στην εξωσωματική γονιμοποίηση ως δεύτερη επιλογή. Γιατί προσπαθείτε να της το στερήσετε κι αυτό».

Ο σάλος που προκλήθηκε στην Αμερική ήταν τόσο μεγάλος που διάφορα μέσα και δημοσιογράφοι άφησαν να εννοηθεί ότι «τρίζει» η υποψηφιότητα του και ότι είναι θέμα χρόνου ο υποψήφιος πρόεδρος Τραμπ να τον «καθαιρέσει». 

Εχθές, με δηλώσεις του στην εκπομπή της Μέγκιν Κέλι, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Αντιπρόεδρος επανήλθε στο θέμα, σχολιάζοντας την ανάρτηση της Άνιστον που είχε γίνει viral. 

 «Αυτό είναι αηδιαστικό, επειδή η κόρη μου είναι 2 ετών. Και δεύτερον, αν είχε προβλήματα γονιμότητας, όπως είπα σε εκείνη την ομιλία, θα έκανα ό,τι μπορούσα για να προσπαθήσω να τη βοηθήσω γιατί πιστεύω ότι οι οικογένειες και τα μωρά είναι καλό πράγμα».

