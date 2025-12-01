Τραμπ: Έκανα μαγνητική, αλλά δεν ξέρω τι μου σάρωσε

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δε γνωρίζει ποιο μέρος του σώματός του εξετάστηκε στην πρόσφατη μαγνητική τομογραφία (MRI) στην οποία και υπεβλήθη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι είναι βέβαιος πως «σίγουρα δεν ήταν ο εγκέφαλος».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, κατά την επιστροφή του από τη Φλόριντα στον Λευκό Οίκο, ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ δέχθηκε ερώτηση για τα αποτελέσματα της πρόσφατης μαγνητικής τομογραφίας του — εκείνης που ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτζ, τον είχε προκαλέσει να δημοσιοποιήσει, μετά τη λεκτική επίθεση που είχε προηγηθεί από τον πρώτο εις βάρος του δεύτερου.

Ο Τραμπ είπε ότι είναι πρόθυμος να δώσει στη δημοσιότητα τα «τέλεια» αποτελέσματα της τελευταίας γνωστής ιατρικής του εξέτασης, την οποία —σύμφωνα με πληροφορίες— έκανε στις 10 Οκτωβρίου στο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο Walter Reed.

«Αν θέλετε να τα δώσω στη δημοσιότητα, θα το κάνω», σημείωσε, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου, δρ. Σον Μπαρμπαμπέλα, είχε μιλήσει για τα αποτελέσματα της ιατρικής εξέτασης της 10ης Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ υποβλήθηκε σε εργαστηριακούς ελέγχους, εξειδικευμένες απεικονίσεις και «προληπτικές αξιολογήσεις» στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης της υγείας του.

Σύμφωνα με τον γιατρό, έκανε τις εξετάσεις ώστε να διασφαλιστεί η «βέλτιστη καρδιαγγειακή υγεία» του και η συνολική ευεξία του.

Ο Μπαρμπαμπέλα δεν διευκρίνισε ποια ακριβώς απεικονιστική εξέταση έγινε, τόνισε όμως ότι τα εργαστηριακά αποτελέσματα ήταν «εξαιρετικά» και ότι «η καρδιακή του ηλικία είναι περίπου 14 χρόνια νεότερη από τη χρονολογική του ηλικία».

Ο Τραμπ είχε αναφερθεί στο γεγονός ότι έκανε μαγνητική τομογραφία, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One στις 27 Οκτωβρίου:

«Έκανα μια MRI», είχε πει τότε.

«Ήταν τέλεια», είχε προσθέσει.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως τον Ιούλιο, σε άλλον ιατρικό έλεγχο, ο Τραμπ είχε διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια κατάσταση που προκαλεί συσσώρευση αίματος στις φλέβες των ποδιών και αυξημένη πίεση σε αυτές.

Οι ετήσιες ιατρικές εξετάσεις των Αμερικανών προέδρων αποτελούν μακροχρόνια πρακτική διαφάνειας —μια παράδοση που ξεκινά από την εποχή του Ρίτσαρντ Νίξον— αλλά τα τελευταία χρόνια έχει λάβει μάλλον πολιτικές διαστάσεις, καθώς η ηλικία των προέδρων βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

«Ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει σε άριστη υγεία, με ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και συνολική φυσική λειτουργία», ανέφερε ο Μπαρμπαμπέλα.

Όταν δημοσιογράφος του CBS, η Γουεϊτζία Τζιάνγκ, τον ρώτησε τι μέρος του σώματος εξετάστηκε στη μαγνητική, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν έχω ιδέα… Δεν ήταν ο εγκέφαλος, γιατί έκανα τεστ γνωστικών λειτουργιών και το πέρασα άριστα».

