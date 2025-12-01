Ενώ δεν έχει εκδοθεί καμία καταδικαστική απόφαση για τις υποθέσεις διαφθοράς με κατηγορούμενο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, με εκκρεμή τη διαδικασία της απολογίας του, και παρότι εμμένει στον ισχυρισμό περί της αθωότητάς του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέπληξε χθες τους πάντες, καταθέτοντας στον Πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ, αίτηση απόδοσης χάριτος για τα αδικήματα που κατηγορείται.



Στην αίτησή του, που συνοδεύεται από 14σέλιδο αιτιολογικό υπόμνημα των δικηγόρων του, επικαλείται λόγους εθνικού συμφέροντος, προκειμένου να λήξει η εκδίκαση των υποθέσεών του για να λάβει τέλος η πολιτική πόλωση, που ταλανίζει επί σειρά ετών την ισραηλινή κοινωνία, τη στιγμή που το Ισραήλ«πρόκειται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο», όπως τονίζεται. Αφού γίνεται εκτενής αναφορά σε προηγούμενες περιπτώσεις χορήγησης αμνηστίας βάσει διασταλτικής ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας, τονίζονται τα επιτεύγματα της πολιτικής δραστηριότητας του Νετανιάχου, πριν από την έναρξη του πολέμου όσο και μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, ενώ επισημαίνεται ότι «ενώ η χώρα βρισκόταν σε πόλεμο, ο Πρωθυπουργός καλείτο να παρίσταται με φυσική παρουσία ενώπιον του δικαστηρίου έως και τρεις φορές την εβδομάδα, γεγονός που δυσχέραινε τη διαδικασία λήψης κρίσιμων αποφάσεων για την ασφάλεια της χώρας», κατηγορώντας τους δικαστικούς λειτουργούς για κωλυσιεργία.



Νομικοί κύκλοι εκφράζουν την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη αίτηση απόδοσης χάρης με τη δεδομένη επιχειρηματολογία και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αξιολογηθεί βάσιμη υπό κανονικές συνθήκες. Κατ’ εξαίρεση όμως, όπως τονίζει χθεσινή ανακοίνωση του Προεδρικού Γραφείου, ο Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε ότι θα την αξιολογήσει «με αίσθημα ευθύνης», αφού συνταχθούν οι προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων τμημάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης και της Νομικής Υπηρεσίας της Προεδρίας του Κράτους. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, η σχετική διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου.

Ηχηρές αντιδράσεις

Πάντως, οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση είναι πολλές. Ο αρχηγός της κεντροαριστερής αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, κάλεσε τον Πρόεδρο Χέρτσογκ να απορρίψει την αίτηση και να υποδείξει στον Νετανιάχου να παραδεχθεί την ενοχή του και να αποσυρθεί οριστικά από την πολιτική, ενώ ο αρχηγός του αριστερού κόμματος «Δημοκράτες», Γιαΐρ Γκολάν, δήλωσε ότι «μόνο ένας ένοχος ζητά αμνηστία». Αντιθέτως, υπουργοί της κυβέρνησης, με προεξέχοντα τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, τονίζουν ότι η απόδοση χάριτος στον Νετανιάχου υπό τις παρούσες συνθήκες «κρίνεται απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια», ενώ άλλοι υπουργοί τονίζουν πως «τα κατηγορητήρια, ούτως ή άλλως, καταρρέουν».



Σε περίπτωση κατά την οποία εγκριθεί η αίτηση παροχής χάριτος που υπέβαλε ο Νετανιάχου, θα αποτελέσει ένα νομικό και θεσμικό προηγούμενο, με αμφιλεγόμενες προεκτάσεις ως προς τη φυσιογνωμία της ισραηλινής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και ειδικότερα ως προς τις σχέσεις μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας.

Πηγή: Deutsche Welle

